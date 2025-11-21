Live TV

Ucraina nu mai exportă energie electrică în Europa

Data publicării:
Kremenchuk attack
Infrastructura energetică din regiunea Poltava a fost ținta atacurilor rusești, lăsând cel puțin două orașe fără energie electrică. Foto: Profimedia

Din cauza atacurilor aeriene masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, Ucraina nu mai exportă energie electrică către Europa, anunță Le Monde.

„În urma atacurilor masive cu rachete și drone ale inamicului, toate principalele centrale termice și hidroelectrice din Ucraina au suferit daune”, raportează Ministerul Energiei din Ucraina, citat de agenția de presă Interfax-Ucraina. „Capacitatea lor de producție de energie electrică a scăzut considerabil”, continuă ministerul, precizând că țara nu mai exportă energie electrică către vecinii săi europeni.

Întreaga capacitate de producție a centralelor electrice ucrainene este astfel utilizată pentru a răspunde cererii interne.

Odată cu intrarea în perioada de iarnă, atacurile rusești împotriva centralelor și infrastructurilor electrice ucrainene tind să se intensifice, lăsând populația ucraineană în întuneric, uneori timp de mai mult de zece ore consecutive.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
3
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
Oleg Ozerov
5
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe...
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Digi Sport
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ambasada Rusiei din Varșovia. Foto-TVPWorld:WikiCommons:Cybylarny
Parlamentarii polonezi cer guvernului să mute Ambasada Rusiei din Varșovia, de teama sabotajelor
steve witkoff
„Witkoff are nevoie de un psihiatru”: Reacții furioase la Bruxelles privind planul lui Trump cu activele rusești înghețate 
Nathan Gill Sentencing At The Old Bailey
„O gravă trădare”. Un fost europarlamentar britanic, condamnat pentru luare de mită de la un politician pro-rus
Mushtaha Tower Destroyed By Israeli Airstrike In Gaza, Palestine - 05 Sep 2025
Explozibilul TNT vital pentru apărarea Europei ajunge în Gaza, susține un deputat polonez
zelenski tump vance profimedia
Trump confirmă că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare
Recomandările redacţiei
vladimir putin
Putin amenință că va cuceri mai mult teritoriu dacă Ucraina refuză...
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după ce planul lui Trump pentru Ucraina a fost publicat...
aGFzaD00MjhhOTk5MTgyN2VlZGI3MDA5MzE3OGUxODMwZWQxZA==.thumb
Bolojan: E nevoie să limităm pensionarea anticipată pentru toate...
Cedare de teritorii. Foto- ISW:X
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un...
Ultimele știri
Bolsonaro cere să-și execute acasă cei 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, invocând motive medicale
11 răniţi, printre care mai mulţi elevi, după atacul unui urs în vestul Canadei
Cel puţin nouă morţi şi 300 de răniţi în Bangladesh, după un cutremur de magnitudine 5,5
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a descurcat Cătălina Jacob la Miss Universe 2025. La proba costumul național a părut desprinsă de pe...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Sportivul de la Jocurile Olimpice care a ajuns să fie căutat de FBI. E în top 10 fugari, comparat cu Pablo...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Celebrul fotbalist care a lucrat ani buni la o spălătorie auto. Acum e milionar, dar nu a uitat niciodată de...
Adevărul
„Taxă pe poluare” pentru mașinile foarte vechi. Cum cresc impozitele
Playtech
Dosarul pentru însoțitor persoană cu handicap, în 2025. Cum se întocmeşte şi ce prevede legea
Digi FM
George Buhnici, la trei ani de la declarațiile controversate în care critica femeile cu celulită: „Aveam...
Digi Sport
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Prețuri „de lux” într-un bar din centrul Clujului: o salată de 96 de lei și o supă la 58 de lei. Reacțiile...
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...