Ucraina nu mai exportă energie electrică în Europa

Din cauza atacurilor aeriene masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, Ucraina nu mai exportă energie electrică către Europa, anunță Le Monde.

„În urma atacurilor masive cu rachete și drone ale inamicului, toate principalele centrale termice și hidroelectrice din Ucraina au suferit daune”, raportează Ministerul Energiei din Ucraina, citat de agenția de presă Interfax-Ucraina. „Capacitatea lor de producție de energie electrică a scăzut considerabil”, continuă ministerul, precizând că țara nu mai exportă energie electrică către vecinii săi europeni.

Întreaga capacitate de producție a centralelor electrice ucrainene este astfel utilizată pentru a răspunde cererii interne.

Odată cu intrarea în perioada de iarnă, atacurile rusești împotriva centralelor și infrastructurilor electrice ucrainene tind să se intensifice, lăsând populația ucraineană în întuneric, uneori timp de mai mult de zece ore consecutive.

