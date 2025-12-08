Ucraina nu trebuie să cedeze teritorii pentru un acord de pace, spune șefa Adunării Generale a ONU

Ucraina nu ar trebui să fie forţată să cedeze teritorii ca parte a unui acord de pace, a declarat preşedinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, relatează luni dpa, potrivit Agerpres. Ea avertizează că recompensarea agresiunii nu face decât să alimenteze şi mai mult războiul.

„Condamni un act de agresiune, nu îl recompensezi. Cei care recompensează agresiunea se vor alege cu şi mai mult război în loc de pace”, a declarat ea pentru grupul media german Funke, în declaraţii publicate duminică.

Baerbock, care anterior a deţinut funcţia de ministru de externe al Germaniei, a adăugat că acceptarea unui membru al Consiliului de Securitate care încalcă cea mai fundamentală regulă a Naţiunilor Unite ar crea un precedent periculos, referindu-se la interdicţia Cartei ONU privind utilizarea forţei.

Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut Ucrainei să-şi retragă forţele din zonele din regiunea Donbas aflate încă sub controlul Kievului.

Pe lângă peninsula Crimeea, anexată ilegal, Rusia a declarat regiunile ucrainene Lugansk, Doneţk, Zaporojie şi Herson ca fiind parte a teritoriului său.

Statele Unite au făcut presiuni asupra Ucrainei să facă concesii, spunând că războiul nu se poate încheia altfel, însă Ucraina a refuzat până acum.

Baerbock s-a arătat precaută în ceea ce priveşte un potenţial rol al ONU în asigurarea unui armistiţiu. „

Mai întâi, trebuie să existe un armistiţiu şi un acord de pace, apoi putem discuta despre cum pot fi aplicate„, a spus ea.

„Dar pentru asta, Rusia ar trebui mai întâi să fie dispusă să pună capăt războiului”, a mai spus ea.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să fie primit luni la Londra de premierul britanic Keir Starmer, alături de preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, într-un moment în care liderul de la Casa Albă, Donald Trump, îl acuză că „nu a citit” planul de pace.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.