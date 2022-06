Ucraina: Nu vă încredeți în promisiunile lui Putin despre deblocarea portului Odesa

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, avertizează comunitatea internațională să nu aibă încredere în promisiunile lui Vladimir Putin de a debloca rutele comerciale maritime din Marea Neagră, inclusiv portul Odesa, pentru a permite exportul de cereale.

Vladmir Putin a declarat într-un interviu că Ucraina ar putea folosi porturile Mikolaiv și Odesa pentru a face exporturi de alimente, promițând că Moscova nu va profita de scoaterea minelor din zona maritimă pentru a lansa atacuri dinspre mare.

„Putin spune că nu se va folosi de rutele comerciale pentru a ataca Odesa. Este același Putin care, cu câteva zile înainte de a lansa invazia masivă din țara noastră, le spunea cancelarului german Scholz și președintelui francez Macron că nu va ataca Ucraina. Nu putem avea încredere în Putin, cuvintele sale sunt goale”, a scris Dmitro Kuleba pe Twitter.

Într-un interviu pentru postul național de televiziune Rossiya 1, Vladimir Putin a spus că acuzațiile că Rusia blochează exporturile de cereale din porturile ucrainene sunt o „cacealma” și a dat asigurări că Rusia nu face acest lucru, ci ucrainenii înșiși sunt de vină, pentru că au pus mine în apă.

„În ceea ce privește exportul cerealelor ucrainene, nu împiedicăm asta. Sunt câteva moduri de a exporta cerealele. Primul. Le poți exporta prin porturile controlate de Ucraina, în primul rând porturile din Marea Neagră – Odesa și cele din apropiere. Nu noi am minat zonele din apropierea portului, Ucraina a făcut asta. Deja am spus către toți colegii noștri de multe ori – lăsați-i să demineze porturile și lăsați vasele încărcate cu cereale să plece. Vom garanta trecerea lor pașnică către apele internaționale fără nicio problemă. Nu sunt deloc probleme. Puteți s-o faceți. Trebuie să înlăture minele și să ridice vasele pe care le-au scufundat intenționat în Marea Neagră pentru a face dificilă intrarea în porturile din sudul Ucrainei. Suntem pregătiți să facem asta, nu vom folosi procesul de deminare pentru a iniția un atac dinspre mare”, a afirmat Vladimir Putin.

Editor : Luana Pavaluca