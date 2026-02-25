Live TV

Ucraina nu va mai reconstrui şcoli în regiunile depopulate. Guvernul îşi schimbă priorităţile după patru ani de război

Law lyceum damaged by Russian attack in Odesa, Ukraine - 21 Feb 2026
Şeful Agenţiei de Stat pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a Infrastructurii, Serhii Suhomlin, a declarat că Ucraina nu va mai reconstrui şcolile din regiunile depopulate. Foto Profimedia

Autorităţile de la Kiev anunţă o schimbare majoră de strategie în procesul de reconstrucţie a ţării, în contextul impactului demografic profund provocat de război. Şeful Agenţiei de Stat pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a Infrastructurii, Serhii Suhomlin, a declarat pentru Agerpres că Ucraina nu va mai reconstrui şcolile din regiunile depopulate.

Potrivit oficialului, în multe regiuni, în special în cele aflate la frontiera cu Rusia, populaţia s-a refugiat, iar indicatorii demografici sunt îngrijorători.

„Războiul a schimbat foarte mult Ucraina, a schimbat datele demografice, a schimbat harta logistică, harta economică. Astăzi, dacă am lua ca exemplu oraşele Cernihiv sau Sumî, nu avem nevoie să reconstruim atâtea şcoli pentru că nu vom mai avea copii pentru aceste şcoli. Aici trebuie să fim foarte prudenţi. Faţă de ceea ce ne-am propus să reconstruim în primii doi ani de război, astăzi se schimbă priorităţile, iar investiţiile în energie şi logistică vor constitui priorităţi de bază”, a declarat, pentru Agerpres, oficialul guvernamental de la Kiev.

Suhomlin a subliniat că, din perspectiva cheltuielilor publice, după patru ani de război, prioritatea absolută o reprezintă finanţarea Armatei ucrainene. În acest context, resursele vor fi direcţionate cu precădere către domenii considerate strategice, precum energia şi infrastructura logistică, în detrimentul unor proiecte care nu mai corespund realităţii demografice actuale.

