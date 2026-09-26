Trebuia să părăsească baza înainte ca aceasta să fie lovită de o rachetă. Nu a apucat să o facă. Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au anunțat pe 24 septembrie că au arestat un militar pe care îl acuză că a lucrat pentru FSB, serviciul de informații interne rus.

Potrivit SBU, bărbatul servea într-o brigadă de infanterie motorizată desfășurată în regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei. Electrician de meserie, fusese repartizat într-un batalion însărcinat cu repararea și remedierea sistemelor aeriene fără pilot utilizate de armata ucraineană.

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Arestat chiar înainte de a părăsi baza

Se pare că ar fi profitat de funcția sa în cadrul echipei ucrainene de drone pentru a colecta date despre unitatea sa, precum și despre unitățile din jur. Ulterior, urma să le transmită FSB-ului cu scopul de a organiza un atac.

Înainte de atac, bărbatul intenționa să părăsească locul, sub pretextul unei vizite la spital. „Agenții SBU au demascat cârtița rusă și au arestat-o într-o mașină de serviciu la ieșirea din unitatea militară”, relatează agenții de contrainformații care au publicat imagini cu arestarea.

În același timp, serviciile ucrainene indică faptul că au luat măsuri pentru a securiza diferitele poziții potențial compromise. Acestea nu precizează dacă un atac rus fusese deja programat și nici la ce dată urma să aibă loc.

Militarul ar fi fost recrutat de FSB înainte de a fi mobilizat în armata ucraineană.

Potrivit Militarnyi, serviciile ruse ar fi apelat la un membru al familiei sale stabilit în Rusia pentru a intra în contact cu el. „În timpul perchezițiilor, au fost confiscate cinci smartphone-uri de la deținut, pe care le folosea pentru comunicații criptate cu inamicul”, precizează comunicatul serviciului de contrainformații.

Editor : M.C