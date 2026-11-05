Ucraina pierde aliați-cheie în Congresul SUA, pe măsură ce democrații preiau controlul (analiză Kyiv Post)

Ucraina pierde aliați influenți ca urmare a înfrângerii electorale și a retragerilor din funcții, pe măsură ce democrații preiau controlul asupra Congresului american, scrie Kyiv Post într-un text în care analizează consecințele alegerilor de peste ocean asupra frontului din estul Europei. Noua majoritate creează oportunități în materie de supraveghere și ajutor, dar cooperarea bipartizană rămâne importantă.

Alegerile intermediare din SUA au adus un rezultat cu două tăișuri pentru Ucraina: democrații au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului, în paralel cu înfrângerea mai multor susținători republicani cu experiență ai Kievului, potrivit Kyiv Post.

Senatoarea Susan Collins și reprezentantul Brian Fitzpatrick se numără printre susținătorii proeminenți ai Ucrainei care și-au pierdut mandatele în alegerile din 3 noiembrie. Pierderile lor agravează un exod legislativ mai amplu, marcat de înfrângeri în alegerile primare și de retrageri de mare anvergură din ambele partide.

Pentru Kiev, consecințele depășesc simplul total al voturilor. Legislatorii americani care părăsesc funcțiile au deținut poziții influente în comisii, au negociat legi și au mobilizat colegi reticenți atunci când conducerea partidului a intrat în impas.

Deși succesorii lor pot împărtăși simpatii pro-Ucraina, aceștia vor intra într-un Congres în care adoptarea proiectelor de lege, asigurarea alocărilor bugetare și garantarea faptului că administrația acordă asistență rămân provocări politice distincte, mai observă sursa citată.

Cine a pierdut în noaptea alegerilor?

În Senat, republicana din Maine, Susan Collins, a fost învinsă de democratul Troy Jackson. În calitate de președintă a Comisiei pentru alocări bugetare din Senat, Collins deținea o influență directă asupra cheltuielilor federale.

De asemenea, ea a participat la supravegherea bipartizană a politicii administrației față de Ucraina, alăturându-se recent apelurilor de a investiga întreruperile serviciilor de satelit vitale pentru forțele ucrainene.

În Carolina de Sud, senatoarea republicană Darline Graham a pierdut în fața democratei Annie Andrews. Numită în funcție după moartea fratelui său, Lindsey Graham, ea a contribuit la promovarea legislației emblematice privind sancțiunile împotriva Rusiei, numită după fratele său.

În Camera Reprezentanților s-a înregistrat înfrângerea deputatului republican din Pennsylvania, Brian Fitzpatrick, copreședinte al Grupului parlamentar pentru Ucraina din Congres, care și-a pierdut mandatul din Districtul 1 în favoarea democratului Bob Harvie.

Fitzpatrick s-a numărat printre puținii republicani din Camera Reprezentanților dispuși să conteste poziția administrației față de Moscova, încercând în repetate rânduri să forțeze votarea ajutorului pentru Ucraina în plen.

Printre alți aliați republicani învinși se numără reprezentanții Mike Lawler din New York, Rob Bresnahan din Pennsylvania, Mike Carey din Ohio și Jen Kiggans din Virginia, care au pierdut în fața democraților Cait Conley, Paige Cognetti, Don Leonard și, respectiv, Elaine Luria.

Înregistrările voturilor evidențiază impactul plecării lor. Fitzpatrick, Lawler, Bresnahan, Carey și Kiggans făceau parte din grupul restrâns de 18 republicani care, pe 4 iunie, au sfidat conducerea partidului pentru a adopta Legea privind sprijinul pentru Ucraina. Cel puțin cinci membri ai acelui bloc fragil și-au pierdut mandatele în alegerile generale.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Reprezentanților cu 226 de voturi pentru și 195 împotrivă, demonstrând existența unei majorități bipartizane. Proiectul de lege a fost promulgat de președintele SUA, Donald Trump, înainte ca acesta să renunțe la sancțiuni și să încheie acordul privind motorina cu Kremlinul.

Plecările au început înainte de noiembrie

Susținătorii republicani cheie au fost marginalizați cu mult înainte de noiembrie, mai scrie Kyiv Post.

Senatorul texan John Cornyn a pierdut turul doi al alegerilor primare în fața lui Ken Paxton, care a atacat agresiv sprijinul acordat de Cornyn Ucrainei.

Senatorul din Louisiana, Bill Cassidy, a fost învins în alegerile primare, Julia Letlow câștigând în cele din urmă turul doi. Ambii senatori au militat în mod constant pentru măsuri anti-Moscova, Cassidy criticând public decizia lui Trump de a acorda derogări de la sancțiunile împotriva Rusiei în octombrie.

În Camera Reprezentanților, deputatul texan Dan Crenshaw a pierdut alegerile primare în fața lui Steve Toth, după ciocniri repetate cu facțiunea MAGA din partidul său pe tema ajutorului acordat Ucrainei, în ciuda unui bilanț mixt care a inclus votul împotriva Legii de sprijin pentru Ucraina din iunie 2026.

Aceste înfrângeri din alegerile primare vin însoțite de un val de retrageri. Senatorii republicani Mitch McConnell și Thom Tillis se retrag, alături de senatorii democrați Jeanne Shaheen, Dick Durbin, Gary Peters și Tina Smith.

Printre cei care părăsesc Camera Reprezentanților se numără republicanii Don Bacon, Michael McCaul și Dan Newhouse, precum și figurile democratice de seamă Nancy Pelosi și Steny Hoyer.

Jurnalista ucraineană Maria Ulianovska a detaliat această scurgere de forțe legislative într-o relatare din 1 noiembrie pentru Independence Avenue Media, intitulată „Indiferent cine câștigă alegerile de la jumătatea mandatului, Ucraina pierde aliați importanți în Congres”.

Analiza ei a subliniat pierderea unor strategi experimentați, capabili să construiască coaliții între partide și să manevreze proiecte de lege complexe prin Capitol Hill.

Legiuitorii care părăsesc funcția, precum Shaheen, democratul cu cea mai mare vechime din Comisia pentru Relații Externe a Senatului, și Tillis, întruchipează această influență practică.

Pe 30 octombrie, birourile lor au făcut publică o inițiativă comună de a-l presa pe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, să asigure finanțarea pentru anul fiscal 2026 destinată forțelor de ordine ucrainene, securității frontierelor și echipelor de intervenție în situații de urgență. Plecarea lor elimină atât relațiile de lucru consolidate, cât și voturile de încredere.

Înseamnă acest lucru un sprijin mai redus pentru Ucraina?

Nu neapărat, potrivit analizei Kyiv Post. Locul republicanilor care și-au pierdut mandatele este preluat de democrați, iar schimbarea controlului asupra partidelor conferă conducerii noi puteri pentru a programa măsuri în favoarea Ucrainei și pentru a investiga deciziile executive.

Texasul ilustrează motivul pentru care retragerea unui aliat nu înseamnă automat pierderea unui loc pentru Kiev. Deși înfrângerea lui Cornyn în alegerile primare a însemnat pierderea unui susținător de lungă durată, Paxton a pierdut în cele din urmă alegerile generale în fața democratului James Talarico, un susținător declarat al Ucrainei. În Ohio, veteranul democrat Sherrod Brown, un susținător consacrat al Ucrainei, se întoarce în Senat.

Problema crucială nu este numărul brut de membri, ci eficacitatea instituțională. Un legislator debutant poate egala votul unui predecesor încă din prima zi. Cu toate acestea, acumularea unei experiențe comparabile în comisii, a influenței în cadrul propriului partid și a relațiilor interpartinice necesită timp.

Ce poate schimba un Congres democrat?

Controlul democrat aduce o influență mai mare asupra calendarului legislativ, a anchetelor comisiilor și a cheltuielilor federale, deși nu conferă control unilateral asupra politicii externe.

Conform regulilor actuale ale Senatului, încheierea dezbaterilor privind majoritatea actelor legislative necesită, în general, 60 de voturi, ceea ce face ca cooperarea republicană să fie importantă în cazul pachetelor de ajutor sau de sancțiuni contestate. De asemenea, Trump își păstrează dreptul de veto. Pentru a trece peste un veto sunt necesare două treimi din voturile exprimate în fiecare cameră, cu cvorumul întrunit.

În consecință, susținătorii republicani rămân esențiali, indiferent de controlul asupra partidelor. Întrebarea cheie este câți dintre legislatorii republicani rămași se vor distanța de propriul președinte pentru a susține Ucraina.

Controlul exercitat de Congres oferă o altă cale de abordare. Așa cum a relatat Kyiv Post înainte de alegeri, parlamentarii republicani contestau deja administrația în legătură cu acordurile privind motorina din Rusia, derogările de la sancțiuni și restricțiile care afectează capacitățile militare ale Ucrainei. O majoritate democrată poate aborda aceste chestiuni prin audieri, solicitări de documente și anchete. Acest lucru poate crește costul politic al deciziilor administrației, fără a le anula automat.

De la voturile din Congres la livrările de arme

Pentru Ucraina, o provocare esențială este aceea de a afla ce fel de asistență ajunge efectiv pe câmpul de luptă.

Autorizarea unui program asigură cadrul juridic, în timp ce alocarea fondurilor conferă autoritatea bugetară; angajarea fondurilor determină cheltuielile. Cu toate acestea, achizițiile și logistica sunt cele care dictează momentul în care armele ajung efectiv la destinație.

În mod similar, Autoritatea Prezidențială de Retragere (Presidential Drawdown Authority) permite transferuri din stocurile existente ale SUA, care pot ajunge în Ucraina mai repede decât echipamentele care necesită producție nouă.

Susținătorii experimentați din Congres exercită presiune asupra administrației în fiecare etapă, elaborând proiecte de lege, apărând alocările bugetare și contestând întârzierile după semnarea unui proiect de lege.

În timp ce noul Congres se pregătește să se reunească în ianuarie, sesiunea de tranziție a celui care își încheie mandatul păstrează o ultimă fereastră de oportunitate pentru a acționa sub conducerea actuală a comisiilor.

Următoarea coaliție a Kievului în Congres

Ucraina a petrecut luni întregi consolidându-și legăturile cu mișcarea conservatoare din America. Așa cum se arată în detaliu într-un articol din iulie publicat de Kyiv Post, acest efort s-a îndreptat către comentatori de dreapta, activiști de la nivel local și birourile membrilor Congresului, cu scopul de a demonta narațiuni conform cărora republicanii s-ar opune în mod universal apărării Ucrainei.

Rezultatele alegerilor sporesc miza acestei strategii diplomatice. Kievul trebuie să stabilească relații de colaborare cu noii democrați, cultivând în același timp relațiile cu republicanii pragmatici, ale căror voturi vor rămâne indispensabile pentru adoptarea legislației contestate.

Un Congres democrat deschide noi căi pentru supraveghere și autorizarea ajutorului. Totuși, acesta își începe mandatul tocmai în momentul în care arhitecții veterani ai sprijinului bipartizan părăsesc Capitoliul.

Pentru Kiev, provocarea imediată va fi să determine dacă o nouă majoritate legislativă poate egala abilitatea strategică și puterea instituțională a aliaților pe care tocmai i-a pierdut.

Editor : B.P.