Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a declarat că Ucraina poate învinge Rusia cu sprijinul NATO, al Statelor Unite și al Uniunii Europene, fără a fi nevoie de trupe străine. Într-un interviu exclusiv acordat TVP World, Poroșenko a afirmat că Ucraina trebuie să se integreze mai mult în alianțele occidentale și a solicitat solidaritatea continuă din partea partenerilor europeni.

„Păstrați ușa NATO deschisă pentru Ucraina”, a spus Poroșenko. „Fără aderarea Ucrainei la NATO, ar fi imposibil să existe o situație durabilă pe continent.”

El a susținut că garanțiile bilaterale de securitate nu pot înlocui Articolul 5 al NATO, care obligă statele membre la apărare colectivă.

„Nu este vorba despre securitate, ci despre finanțe, bani, industria de apărare. Dar nimeni nu este pregătit să trimită soldați”, a spus el. Iar noi, Ucraina, spunem acum: Articolul 5 este suficient pentru noi. Nu avem nevoie de soldații voștri; avem nevoie de unitate, avem nevoie de solidaritate.”

Poroșenko s-a declarat încrezător în capacitatea Ucrainei de a depăși agresiunea rusă.

„Prin integrarea cu SUA, NATO și UE, putem face minuni. Putem opri Rusia, putem învinge Rusia”, a spus el.

El a îndemnat, de asemenea, națiunile europene să-și reducă și mai mult dependența de energia rusă.

„Ați arătat deja cum se poate trăi fără gazul rusesc”, a spus Poroșenko. „Acum, vă rog, învățați cum să trăiți fără petrolul rusesc. Vă rog, până la victoria noastră, învățați cum să trăiți fără Rusia.”

Poroșenko, care a fost președintele Ucrainei între 2014 și 2019, rămâne o voce pro-europeană influentă în peisajul politic al țării, comentează TVPWorld.

Editor : Marina Constantinoiu