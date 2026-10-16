O companie ucraineană a prezentat un nou sistem neobișnuit de salvare pe câmpul de luptă: o dronă capabilă să transporte un soldat rănit într-o cabină închisă. Dezvoltată de SkyFall, aeronava, denumită StarGate, a fost filmată în timp ce decola, zbura și ateriza cu o persoană la bord, relatează Euronews.

Botezate StarGate după un celebru serial SF, aparatele fără pilot vor putea transporta răniţi chiar de pe front, din linia întâi. Proiectul a fost dezvoltat la ideea unui comandant, disperat că nu îşi poate evacua în siguranţă oamenii.

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Construită pentru a ajunge la răniți în zone inaccesibile vehiculelor terestre, aparatul telecomandat poate ridica, potrivit informațiilor, 150 kg și poate atinge viteze de până la 105 km/h. Capacitatea sa de a survola câmpuri minate, râuri și drumuri avariate ar putea contribui la scurtarea traseelor periculoase de la linia frontului.

În imagini, un reprezentant al SkyFall iese din cabină după aterizare, în timp ce un operator rămâne la distanță. Producătorul afirmă că StarGate ar putea reduce timpul de evacuare de la ore sau zile la doar minute, permițând potențial soldaților răniți să primească îngrijiri medicale mult mai repede.

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„În prezent, evacuarea (unui rănit) durează de la câteva ore la trei zile. Cu (drona) StarGate putem evacua o persoană în câteva minute, practic. Având în vedere viteza ei şi timpul în care poate fi deplasată, e extrem de rapidă. Există acel termen în medicina de front,ora de aur: practic, intervalul în care viaţa militarului poate fi salvată,dacă este evacuat în timp util. StarGate poate trece peste câmpurile minate, peste râuri, teren (accidentat) poate atinge viteze de până la 100 km/h. Practic, toate ameninţările care uneori limitează dronele terestre pot fi evitate de StarGate.”, a precizat purtător de cuvânt al fabricantului SkyFall.

Aparatul de zbor utilizează Starlink și sistemul L-Link al SkyFall, împreună cu tehnologie asistată de inteligența artificială, concepută să funcționeze în ciuda interferențelor de navigație prin satelit. De asemenea, a fost prezentată utilizarea unei plase pentru a intercepta o dronă inamică.

O brigadă de luptă ucraineană a primit acum prototipul pentru testare în condiții de pe linia frontului. SkyFall nu a publicat încă rezultatele, iar performanța dronei în evacuări reale de luptă rămâne să fie confirmată independent.

Editor : M.C