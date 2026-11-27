Ucraina a propus a propus un armistiţiu în Marea Neagră pentru a permite reluarea exporturilor de produse alimentare şi a transmis această informaţie aliaţilor internaţionali, a declarat vineri ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiga, citat de Reuters.

„Suntem gata de un armistiţiu. Le suntem recunoscători Indiei, Turciei şi Egiptului, care joacă un rol activ şi important în reducerea tensiunilor din Marea Neagră, precum şi în eforturile de mediere. Aşteptăm acum un răspuns din partea Rusiei”, a declarat Sibiga, potrivit postului public de televiziune Suspilne.

El a adăugat că Rusia a propus Ucrainei să suspende atacurile asupra sectorului petrolier rus în cadrul acestui armistiţiu, dar Kievul ar lua în considerare această propunere doar ca parte a unui acord mai amplu de încetare a focului în domeniul energetic.

„Dacă vorbim despre producţia agricolă, atunci, desigur, suntem pregătiţi pentru un astfel de armistiţiu. Ei (ruşii) propun includerea petrolului. Petrolul poate fi un element al unui armistiţiu energetic mai amplu. Dar în Marea Neagră ne concentrăm pe producţia agricolă”, a subliniat Sibiga, citat de agenţia ucraineană Ukrinform.

Ucraina propune un armistiţiu în ceea ce priveşte atacurile asupra infrastructurii portuare şi a navelor din Marea Neagră, care să îi permită să-şi redeschidă porturile maritime şi să reia exporturile agricole, practic blocate încă din vară din cauza unei escaladări a atacurilor asupra porturilor şi navelor, care a început cu atacurile masive ucrainene în Marea Azov, notează EFE.

Rusia este mai interesată ca Ucraina să pună capăt atacurilor asupra rafinăriilor, petrolierelor şi infrastructurilor ruseşti legate de exportul de petrol, notează Reuters, citată de Agerpres.

Ucraina, care şi-a pierdut o mare parte din industria petrolieră în urma atacurilor anterioare ale Rusiei, propune, de asemenea, un armistiţiu energetic, prioritatea sa fiind ca Rusia să pună capăt atacurilor constante asupra reţelei electrice ucrainene.

Ministrul de externe ucrainean a făcut aceste declaraţii în cadrul unei conferinţe internaţionale privind exporturile agricole, în cadrul căreia a încercat să obţină sprijin pentru propunerea sa de armistiţiu în Marea Neagră, în vederea reluării tranzitului de cereale.

Editor : Liviu Cojan