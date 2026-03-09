Ucraina protestează împotriva prezenței Rusiei la Bienala de Artă din Veneția: „Mesaj periculos de normalizare a politicii de genocid”

Doi miniştri din Ucraina au formulat un protest comun faţă de planurile ce vizează redeschiderea pavilionului Rusiei la Bienala de Artă de la Veneţia, potrivit unei declaraţii publicate duminică la Kiev.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, şi ministrul ucrainean al Culturii, Tetiana Berejna, consideră că admiterea artiştilor ruşi la evenimente internaţionale este inacceptabilă şi le-au cerut organizatorilor italieni să îşi reconsidere decizia, informează DPA preluată de Agerpres.

„Pentru noi, este de neînţeles motivul pentru care această poziţie se schimbă acum, când Rusia refuză să oprească războiul, respinge eforturile de pace şi dialogul şi, în schimb, continuă să se bazeze pe teroare şi pe atrocităţi”, au adăugat ei.

„În astfel de condiţii, orice schimbări de politică şi atenuare a restricţiilor nu au o bază reală şi pot să transmită doar un mesaj periculos de sprijin pentru agresiune, de toleranţă faţă de crimele de război ale Rusiei şi de normalizare a politicii de genocid a ocupanţilor ruşi”, este afirmat în aceeaşi declaraţie comună.

Protejarea sectorului cultural

Cei doi miniştri ucraineni au mai spus că sectorul cultural trebuie protejat de propaganda de război, ceea ce înseamnă că nu există niciun motiv pentru ridicarea restricţiilor; mai degrabă, acest lucru ar putea transmite un semnal periculos de sprijinire a agresiunii.

Rusia a anunţat că va participa din nou la Bienala de la Veneţia în acest an şi că va expune în pavilionul său lucrări ale artiştilor locali.

Legături cu industria de armament

Ca reacţie la acel anunţ, miniştrii ucraineni Sîbiga şi Berejna au declarat că directoarea desemnată a pavilionului Rusiei, Anastasia Karneieva, are legături cu industria de armament a ţării sale, iar ei consideră că acest lucru subliniază „faptul că cultura este inseparabilă de regimul militarist”.

Bienala de Artă de la Veneţia, care se va desfăşura în acest an între 9 mai şi 22 noiembrie, este una dintre cele mai importante expoziţii de artă contemporană din lume.

