Ucraina rămâne fără rachete Patriot pentru apărarea aeriană. Zelenski: „Situația nu poate fi mai rea”

Sistem de rachete Patriot. Foto: Profimedia
Stocurile Ucrainei de rachete Patriot pentru apărare aeriană, produse în SUA, se confruntă cu un deficit critic, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat postului german ZDF, citat de Kyiv Independent.

„Este un asemenea deficit încât situația nu poate fi mai rea”, a spus Zelenski, adăugând că războiul din Orientul Mijlociu afectează negativ Ucraina și îi reduce șansele de a primi ajutor militar.

Odată cu întreruperea ajutorului american pentru Ucraina sub conducerea președintelui Donald Trump, rachetele Patriot au devenit un punct sensibil. Produse doar în SUA, în ciuda dezvoltării unei noi capacități de producție în Germania, rachetele PAC-3 rămân de departe cea mai bună apărare a Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești, care lovesc frecvent.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina a obținut în ultimele zile contribuții suplimentare din partea Germaniei și Norvegiei pentru programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) și a ajuns la acorduri cu Berlinul privind livrarea de rachete PAC-2 pentru apărarea aeriană, precum și de lansatoare suplimentare pentru sistemele IRIS-T.

„Primim sistemele de apărare aeriană mai lent decât ar fi posibil, dar le primim”, a adăugat președintele.

„Strâmtoarea Ormuz este închisă și vrem să o deblocăm”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat într-un eveniment din statul Georgia că oprirea ajutorului american pentru Ucraina este „unul dintre lucrurile” de care este „cel mai mândru în această administrație”. Cu toate acestea, Zelenski este reticent în a condamna poziția actuală a SUA.

„Simt că (Trump) a spus de la început că va rămâne la mijloc. Asta arată că nu este nici de partea mea, nici de partea Rusiei”, a spus Zelenski. „Dacă SUA nu exercită presiuni asupra Rusiei, atunci aceasta nu va mai avea de ce să se teamă”.

Zelenski a declarat la sfârșitul lunii martie că Ucraina ar putea contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz ca parte a negocierilor pentru vânzări de arme cu statele din Golf, în contextul războiului SUA-Israel cu Iranul. Aplicabilitatea experienței Ucrainei din coridorul Mării Negre la Strâmtoarea Ormuz este discutabilă, însă el a reluat propunerea în interviul recent.

„Strâmtoarea Ormuz este închisă și vrem să o deblocăm. Avem deja experiență în Marea Neagră”, a spus Zelenski, adăugând că „America nu ne-a cerut încă acest lucru”.

De la reducerea finanțării americane, Germania a devenit „cel mai mare partener strategic al Ucrainei în Europa”, a spus Zelenski.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
Digi Sport
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompa de benzina
UE avertizează: ar putea fi necesare reduceri ale consumului de combustibili dacă războiul din Iran continuă
nava pe apa
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la Strâmtoarea Ormuz
Pope Leo XIV celebrates Mass at the Basilica of St. Augustine in Annaba, Algeria
După ce i-a spus să se limiteze la „probleme morale”, JD Vance îi cere Papei Leon „să fie atent când vorbeşte despre teologie”
Aerial view of the North Ramp at Prince Sultan Air Base, Saudi Arabia, during Operation SOUTHERN WATCH. Aircraft visable on the flight line (Left to right) are Saudi Air Force 707's, US Air Force E-3 AWACS Sentrys and KC-135 Stratotankers. Personal workin
Iranul a folosit un satelit chinez pentru a spiona bazele SUA din Orientul Mijlociu înaintea atacurilor
Papa Leon și Donald Trump
Trump lansează noi critici la adresa papei Leon. Mesajul transmis de președintele american
Recomandările redacţiei
tastatura laptop main
Reacția Ministerului Apărării după dezvăluirile că zeci de conturi de...
turcia atac scoala
Două atacuri armate la școli din Turcia, în doar două zile. 5 morți...
Screenshot 2026-04-15 at 15.13.38
Bătaie într-un sediu AUR: „Bă, tu mă faci pe mine borfaș? Mi-am dat...
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Armata iraniană avertizează că...
