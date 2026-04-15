Ucraina rămâne fără rachete Patriot pentru apărarea aeriană. Zelenski: „Situația nu poate fi mai rea”

Stocurile Ucrainei de rachete Patriot pentru apărare aeriană, produse în SUA, se confruntă cu un deficit critic, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat postului german ZDF, citat de Kyiv Independent.

„Este un asemenea deficit încât situația nu poate fi mai rea”, a spus Zelenski, adăugând că războiul din Orientul Mijlociu afectează negativ Ucraina și îi reduce șansele de a primi ajutor militar.

Odată cu întreruperea ajutorului american pentru Ucraina sub conducerea președintelui Donald Trump, rachetele Patriot au devenit un punct sensibil. Produse doar în SUA, în ciuda dezvoltării unei noi capacități de producție în Germania, rachetele PAC-3 rămân de departe cea mai bună apărare a Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești, care lovesc frecvent.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina a obținut în ultimele zile contribuții suplimentare din partea Germaniei și Norvegiei pentru programul Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) și a ajuns la acorduri cu Berlinul privind livrarea de rachete PAC-2 pentru apărarea aeriană, precum și de lansatoare suplimentare pentru sistemele IRIS-T.

„Primim sistemele de apărare aeriană mai lent decât ar fi posibil, dar le primim”, a adăugat președintele.

„Strâmtoarea Ormuz este închisă și vrem să o deblocăm”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat într-un eveniment din statul Georgia că oprirea ajutorului american pentru Ucraina este „unul dintre lucrurile” de care este „cel mai mândru în această administrație”. Cu toate acestea, Zelenski este reticent în a condamna poziția actuală a SUA.

„Simt că (Trump) a spus de la început că va rămâne la mijloc. Asta arată că nu este nici de partea mea, nici de partea Rusiei”, a spus Zelenski. „Dacă SUA nu exercită presiuni asupra Rusiei, atunci aceasta nu va mai avea de ce să se teamă”.

Zelenski a declarat la sfârșitul lunii martie că Ucraina ar putea contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz ca parte a negocierilor pentru vânzări de arme cu statele din Golf, în contextul războiului SUA-Israel cu Iranul. Aplicabilitatea experienței Ucrainei din coridorul Mării Negre la Strâmtoarea Ormuz este discutabilă, însă el a reluat propunerea în interviul recent.

„Strâmtoarea Ormuz este închisă și vrem să o deblocăm. Avem deja experiență în Marea Neagră”, a spus Zelenski, adăugând că „America nu ne-a cerut încă acest lucru”.

De la reducerea finanțării americane, Germania a devenit „cel mai mare partener strategic al Ucrainei în Europa”, a spus Zelenski.

Editor : C.S.