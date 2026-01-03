Live TV

Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate”

Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiga, a declarat că venezuelenii trebuie să se poată bucura de „o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate umană”, în reacţia sa la operaţiunea militară a SUA împotriva Venezuelei, sâmbătă. 

„Ucraina a apărat întotdeauna dreptul naţiunilor de a trăi liber, fără dictaturi, opresiune şi încălcări ale drepturilor omului. Regimul lui (Nicolas) Maduro a încălcat toate aceste principii”, a scris Sibiga pe contul său de X, citat de EFE, conform Agerpres. 

„Ucraina nu a recunoscut legitimitatea lui Maduro după alegerile fraudate şi violenţele împotriva protestatarilor, alături de zeci de alte ţări din întreaga lume”, a reamintit Sibiga, care a cerut respectarea principiilor dreptului internaţional şi prioritatea democraţiei, a drepturilor omului şi a intereselor Venezuelei. 

Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat sâmbătă că ţara sa a dus la bun sfârşit un atac de amploare împotriva Venezuelei şi că liderul acesteia, preşedintele Nicolas Maduro, a fost capturat împreună cu soţia sa şi scos din ţară pe calea aerului.

