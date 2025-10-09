Live TV

Ucraina reclamă furtul a aproape 180 de artefacte din muzeele și siturile sale culturale, în teritoriile ocupate de ruși

Artefacte
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat detalii despre aproape 180 de artefacte culturale furate de forțele rusești din teritoriile ucrainene ocupate temporar, inclusiv zeci de artefacte din Muzeul Național Istoric și Arheologic Kamiana Mohila.

Datele au fost publicate într-o nouă secțiune intitulată „Patrimoniul furat” pe portalul War&Sanctions, administrat de HUR. Potrivit raportului, 178 de obiecte culturale au fost îndepărtate sau excavate ilegal de Rusia de la începutul invaziei sale pe scară largă, scrie Kyiv Post.

HUR a declarat că forțele ruse au efectuat săpături arheologice neautorizate în Crimeea, jefuind peste 140 de obiecte din situri precum:
• suburbiile sudice ale Chersonesus Taurica,
• cetatea Kadikivske (o tabără militară romană) și
• sitului arhitectural bizantin „Biserica Sfântului Ioan Botezătorul”.

În plus, autoritățile ruse au transferat 37 de artefacte de la muzeul Kamiana Mohila din regiunea Zaporojia la așa-numitul Muzeu Tauric Chersonesus sub pretextul unei expoziții temporare intitulată „Lumea spirituală a strămoșilor în petroglifele din Kamiana Mohila” în 2023.

O parte din informațiile publicate au fost colectate prin intermediul hackathonului internațional War&Sanctions, care reunește analiști în domeniul securității cibernetice pentru a documenta și urmări crimele legate de război, inclusiv jefuirea culturală.

„Prin aproprierea culturii și istoriei ucrainene, Rusia încearcă să șteargă identitatea națională a Ucrainei și să-și legitimeze agresiunea și ocupația”, a declarat agenția.

 

