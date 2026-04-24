Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale

La câteva zile după ce imaginile cu soldați ucraineni înfometați s-au răspândit pe scară largă online, armata ucraineană a recunoscut grave defecțiuni logistice pe frontul de la Kupiansk și a demis comandanți superiori în urma unei evaluări interne.

Într-o declarație emisă vineri, Statul Major General a afirmat că atacurile rusești asupra punctelor de trecere peste râul Oskil au „complicat semnificativ” aprovizionarea forțelor ucrainene care operează în apropierea orașului Kupiansk, din regiunea Harkiv, scrie Kyiv Post.

„Atacurile aeriene și cu rachete sistematice ale inamicului asupra punctelor de trecere peste râul Oskil au complicat semnificativ sprijinul logistic al unităților Forțelor de Apărare din zonă”, a declarat Statul Major General.

Recunoașterea vine în urma imaginilor distribuite cu soldați slăbiți din Batalionul 2 Mecanizat al Brigăzii 14 Mecanizate Separate, care au declanșat joi o reacție rapidă din partea Ministerului Apărării.

Potrivit oficialilor, trupele din zonă sunt acum aprovizionate cu ajutorul ambarcațiunilor și al dronelor grele – o soluție de compromis riscantă și limitată, întrucât forțele ruse continuă să vizeze rutele de aprovizionare.

Statul Major General a declarat că ia măsuri pentru a consolida apărarea aeriană, a extinde capacitățile de război electronic și a îmbunătăți protecția împotriva dronelor în sector.

„În aceste condiții dificile, se acordă o atenție specială aprovizionării soldaților noștri care îndeplinesc misiuni pe linia frontului”, se adaugă în declarație.

Dar, pe lângă presiunea externă, armata a semnalat și eșecuri interne. Statul Major General a declarat că comanda brigăzii nu a raportat cu acuratețe situația de pe teren, contribuind la pierderea pozițiilor și la erori în sprijinul trupelor.

De asemenea, a confirmat problemele de aprovizionare cu alimente la o poziție – confirmând rapoartele anterioare conform cărora soldații au stat până la 17 zile fără hrană sau apă adecvată.

Ca urmare, comandantul Brigăzii Mecanizate Separate nr. 14 a fost demis, iar comandantul Corpului de Armată nr. 10 a fost retrogradat. Ancheta este în curs.

„Noua comandă a brigăzii și a corpului de armată ia toate măsurile posibile pentru a stabiliza situația și a restabili aprovizionarea corespunzătoare a militarilor aflați în poziții de luptă”, a declarat Statul Major General.

Axa Kupiansk rămâne unul dintre cele mai disputate sectoare ale frontului, forțele ucrainene fiind supuse unei presiuni constante din cauza atacurilor repetate ale Rusiei.

Oficialii militari indică desfășurarea unității de elită ruse de drone „Rubikon”, însărcinată în mod specific cu perturbarea logisticii. Se pare că dronele lovesc vehiculele de aprovizionare cu o frecvență extrem de mare, transformând misiunile de reaprovizionare în operațiuni de risc ridicat, aproape continue.

