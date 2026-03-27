Ucraina riscă să rămână fără fonduri pentru război începând cu luna iunie

Ucraina riscă să rămână fără fonduri pentru a duce războiul împotriva Rusiei încă din următoarele două luni, întrucât o serie de factori pun în pericol zeci de miliarde de euro de ajutor din partea principalilor donatori ai țării.

Despre acest lucru informează agenția Bloomberg, citând oficiali ucraineni anonimi, scrie Ukrainska Pravda.

În prezent, Kievul dispune de fonduri suficiente pentru a-și acoperi cheltuielile doar până în iunie, conform estimărilor împărtășite atât de oficialii ucraineni, cât și de cei străini. Sprijinul aliaților occidentali a fost esențial pentru ca Ucraina să poată continua lupta pe parcursul celor peste patru ani de invazie pe scară largă a Rusiei.

O serie de eșecuri recente — de la veto-ul Ungariei asupra unui împrumut al Uniunii Europene în valoare de 90 de miliarde de euro, până la disputa privind ultimul pachet de ajutor al Fondului Monetar Internațional și slăbirea inițiativei NATO privind furnizarea de arme — a redus semnificativ marja de manevră a Ucrainei.

Președintele Băncii Naționale a Ucrainei, Andrii Pishni, a declarat pentru Bloomberg într-un interviu acordat la începutul acestei luni că, dacă finanțarea internațională nu va sosi, instituția sa ar putea fi nevoită, în cel mai rău caz, să reia creditarea directă a Ministerului Finanțelor. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru plata salariilor militarilor și angajaților, precum și pentru finanțarea serviciilor de bază.

Problema finanțării apărării Ucrainei apare într-un moment în care Rusia obține din ce în ce mai multe surplusuri bugetare din creșterea prețurilor mondiale la petrol, provocată de războiul cu Iranul. Acest conflict distrage, de asemenea, resursele militare ale SUA și atenția președintelui Donald Trump, punând în plan secund eforturile diplomatice de a ajunge la un acord de pace pentru Ucraina.

SUA au încetat aproape complet ajutorul direct acordat Ucrainei după revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie anul trecut, lăsând Europa să acopere cheltuielile principale pentru arme și sprijinul financiar acordat guvernului de la Kiev.

Conform estimărilor de la Kiev, în acest an sunt necesare 15 miliarde de dolari pentru achiziționarea de arme americane. În total, în 2026, țara va avea nevoie de 52 de miliarde de dolari de ajutor extern.

