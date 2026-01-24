Live TV

Ucraina, Rusia şi SUA reiau discuţiile de la Abu Dhabi pentru încheierea războiului

Jared-Kushner-Steve-Witkoff-Kirill-Dmitriev-decembrie-2025
Jared-Kushner (stânga), Steve Witkoff (dreapta) și Kirill Dmitriev (în mijloc). Foto: Biroul de presă al Kremlinului / Anadolu/ABACAPRESS.COM/ Profimedia
„Părăsirea Donbasului”  Fără europeni 

Negociatorii ruşi, ucraineni şi americani reiau sâmbătă discuţiile la Abu Dhabi, pentru prima dată în acest format, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului, relatează AFP. 

Anunţând negocieri dificile, Kremlinul a repetat în preambulul său că cere Kievului să-şi retragă forţele din aceste teritorii industriale şi miniere din estul Ucrainei, controlate în prezent în mare parte de Rusia, conform News.ro. 

Potrivit negociatorului şef ucrainean, Rustem Umerov, primele discuţii de vineri au vizat „parametrii care permit încetarea războiului purtat de Rusia şi continuarea logică a procesului de negociere care vizează progresul către o pace demnă şi durabilă”. 

Aceste discuţii marchează primele negocieri directe cunoscute între Moscova şi Kiev cu privire la planul american de soluţionare a războiului, care a provocat zeci de mii de morţi din 2022. 

Din partea rusă, delegaţia este condusă de generalul Igor Kostiukov, care conduce serviciul de informaţii militare (GRU). 

Washingtonul este reprezentat în special de emisarii speciali Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. 

„Este încă prea devreme pentru a trage concluzii”, a declarat vineri, la încheierea primelor discuţii, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, spunând că aşteaptă rezultatul discuţiilor de sâmbătă şi asigurând că este informat „aproape la fiecare oră”. 

„Este necesar nu numai ca Ucraina să dorească să pună capăt acestui război şi să atingă securitatea totală, ci şi ca o voinţă similară să apară şi în Rusia”, a adăugat el. 

„Părăsirea Donbasului” 

Aceste negocieri au loc într-un context dificil pentru Ucraina, a cărei reţea energetică a fost grav afectată de o serie de atacuri ruseşti, provocând întreruperi majore ale alimentării cu energie electrică şi încălzire în condiţii de temperaturi glaciale, în special la Kiev. 

Bombardamentele intense au făcut încă cel puţin un mort şi patru răniţi în capitală în noaptea de vineri spre sâmbătă, perturbând din nou aprovizionarea cu apă şi încălzire, în ciuda temperaturilor care au scăzut sub -10 °C, potrivit primarului Vitali Klitschko. 

Atacul a provocat încă patru răniţi în periferia Kievului, iar oraşul Harkov a fost ţinta a 25 de drone ruseşti, care au provocat 19 răniţi. 

Pe front, trupele ucrainene sunt în retragere de aproape doi ani în faţa unui adversar mai numeros şi mai bine înarmat, Kievul depinzând în mare măsură de sprijinul financiar şi militar occidental. 

„Forţele armate ucrainene trebuie să părăsească Donbass, trebuie să se retragă”, a avertizat vineri purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov. 

„Fără soluţionarea problemei teritoriale (...), este inutil să sperăm la încheierea unui acord pe termen lung”, a adăugat el. 

Această reuniune de la Abu Dhabi a avut loc la o zi după două întâlniri la nivel înalt: una la Davos între Volodimir Zelenski şi Donald Trump, şi cealaltă la Moscova între Vladimir Putin şi emisarii Steve Witkoff şi Jared Kushner. 

Fără europeni 

Negocieri directe între ruşi şi ucraineni au avut loc deja în primul an al conflictului, în 2022, şi de mai multe ori în cursul anului 2025, la Istanbul. 

Aceste negocieri au dus doar la schimbul de prizonieri şi de rămăşiţele soldaţilor. 

Noile discuţii din această săptămână se desfăşoară departe de Europa şi fără participarea ţărilor UE, care se tem că Washingtonul va presa Kievul să accepte un acord considerat prea favorabil Moscovei. Rusia, la rândul său, a criticat în mod constant amestecul europenilor în negocieri. 

Vineri, la Davos, Zelenski a ţinut un discurs foarte dur la adresa principalilor săi susţinători politici şi financiari, afirmând că vede o Europă „fragmentată” şi „pierdută” când vine vorba de a influenţa poziţiile lui Donald Trump şi lipsită de „voinţă politică” în faţa lui Vladimir Putin. 

În marja Forumului Economic Mondial, el a avut o scurtă discuţie cu domnul Trump, asigurând că a obţinut de la liderul american un acord privind garanţiile de securitate pentru Ucraina, care trebuie acum finalizat de cei doi lideri şi de parlamentele celor două ţări. 

