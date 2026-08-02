O echipă ucraineană de pompieri formată din 70 de membri a scris istorie, devenind primul grup din Ucraina care participă la grupul operativ de criză al UE și va fi detașată pentru a combate incendiile forestiere, a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, relatează TVPWorld.

Spania, Italia, Franța și Grecia sunt toate devastate de incendii forestiere în această vară, pe fondul creșterii temperaturilor peste 40 de grade Celsius în sudul Europei.

Ucraina, care dorește să adere la blocul celor 27 de state membre, își va trimite echipele de urgență în Franța, unde sunt în desfășurare incendii de proporții în sud-vestul țării, în apropiere de Bordeaux.

Українські рятувальники вирушили до Франції, щоб допомогти у боротьбі з масштабними лісовими пожежами. Це перша місія української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах Механізму цивільного захисту ЄС. pic.twitter.com/NP7KZIhf50 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) July 31, 2026

„Pentru prima dată în istorie”, Ucraina va oferi asistență Mecanismului de Protecție Civilă, a scris von der Leyen sâmbătă pe rețelele sociale.

„În timp ce se apără împotriva războiului de agresiune al Rusiei, Ucraina contribuie, de asemenea, la protejarea vieților omenești în întreaga Europă”, a spus ea. „Aceasta este solidaritatea europeană. În fiecare zi, Ucraina demonstrează că își are locul în Uniunea noastră.”

Vineri, Serviciul de Urgență al Statului din Ucraina a anunțat că echipa a plecat spre Franța și a publicat un videoclip pe rețelele sociale în care se vede un convoi de autospeciale de pompieri roșii care circulă noaptea.

This.



This is solidarity at its very best.



The EU is grateful to every country that is participating in the Civil Protection Mechanism this month to help France and Spain battle the wildfires.



To the more than 300 firefighters deployed the ground:



your courage, generosity and… pic.twitter.com/F1CKBAooX0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 1, 2026

Sute de pompieri din întreaga Uniune Europeană au fost mobilizați în Spania și Franța în cadrul acestui mecanism. „Către cei peste 300 de pompieri mobilizați pe teren: curajul, generozitatea și devotamentul vostru întruchipează tot ce are Europa mai bun”, a declarat von der Leyen.

Editor : M.C