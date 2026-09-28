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Ucraina se pregătește pentru cel mai pesimist scenariu, în care Rusia ar perturba conexiunile la internet și comunicațiile mobile

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Rusia atacă centre de date din Ucraina
Rusia atacă centre de date din Ucraina. Foto: Profimedia
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Ucraina se pregătește pentru cel mai rău scenariu, în care atacurile rusești ar putea perturba comunicațiile prin internet și rețelele mobile, a declarat prim-ministrul Serhii Korețkii. Avertismentul său vine în urma unei serii de atacuri rusești asupra centrelor de date și a infrastructurii de comunicații din Kiev, care au lăsat temporar fără acces la internet sute de mii de abonați, scrie Kyiv Post.

Avertismentul său vine în urma unei serii de atacuri rusești asupra centrelor de date și a infrastructurii de comunicații din Kiev, care au lăsat temporar fără acces la internet sute de mii de abonați.

Într-un interviu acordat postului TSN și difuzat duminică, Serhii Korețkii a declarat că Ucraina recurge la o serie de măsuri pentru a-și proteja infrastructura de comunicații, în condițiile în care Rusia continuă să vizeze centrele de date și alte infrastructuri critice.

„Amenințarea există pentru întreaga infrastructură. A existat, există și va continua să existe până la sfârșitul războiului”, a spus Serhii Korețkii.

Protecția centrelor de date și a rețelelor de telefonie mobilă a fost discutată în cadrul unei ședințe a Statului Major al Comandantului Suprem, a precizat el.

Serhii Korețkii a afirmat că infrastructura de internet a Ucrainei trebuie proiectată pornind de la premisa că Rusia ar putea provoca daune grave.

„Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu posibil”, a spus el.

Guvernul utilizează o combinație de măsuri pentru a menține rețelele în funcțiune, inclusiv distribuirea infrastructurii critice în diferite locații și utilizarea atât a facilităților naționale, cât și a celor străine, a spus Serhii Korețkii.

„Unele elemente ar trebui să fie subterane, altele în cloud, altele în străinătate, unele ar trebui să fie o combinație, iar altele toate trei simultan”, a spus el. „Nu există o regulă unică.”

În perioada 23-25 septembrie, forțele ruse au efectuat o serie de atacuri asupra centrelor de date ucrainene, inclusiv asupra celor operate de UTELS, MiroHost și DATAGROUP, precum și asupra altor infrastructuri de comunicații.

Atacurile au distrus sau avariat echipamente aparținând mai multor furnizori de internet din Kiev și marilor companii de telecomunicații, lăsând temporar fără acces la internet sute de mii de abonați din Kiev, regiunea Kiev și alte părți ale Ucrainei.

În urma atacurilor, președintele Volodimir Zelenski a convocat o ședință a Statului Major al Comandantului Suprem pe 26 septembrie. Oficialilor și șefilor serviciilor de securitate li s-a ordonat să ia măsuri suplimentare pentru a proteja infrastructura de telecomunicații a țării.

Atacurile au avut loc pe fondul faptului că Rusia vizează din ce în ce mai mult infrastructura digitală și de comunicații a Ucrainei, ceea ce stârnește îngrijorări cu privire la posibilitatea unor perturbări mai ample ale serviciilor de internet și de telefonie mobilă.

Editor : M.C

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