Ucraina se pregătește să atace din nou podul lui Putin din Crimeea. Operațiunea ar fi fost deja aprobată

Agenția de spionaj a Ucrainei pregătește un al treilea atac asupra podului Kerci, cel care leagă Rusia de Crimeea anexată, au declarat oficiali citați de Sky News și The Guardian.

Conform unuia dintre aceștia, sub rezerva anonimatului, serviciul ucrainean HUR intenționează să scoată podul din funcțiune până la sfârșitul celei de-a doua jumătăți a lui 2024. Sursele citate spun că Kirilo Budanov, șeful spionajului militar, deja are tot ce are nevoie pentru declanșa acest plan, iar operațiunea a fost deja aprobată de președintele Volodimir Zelenski.

Podul a mai fost țintit de două ori până acum de armata ucraineană. În octombrie 2022, o explozie puternică a dus la distrugerea unei părți semnificative a construcției, iar în iulie anul trecut, un raid peste noapte cu drone al Ucrainei a provocat stricăciuni serioase pe mai multe porțiuni de drum.

Rusia face eforturi serioase de a proteja podul, acesta fiind crucial pentru transportul de echipamente militare. Crimeea este primul teritoriu furat de Rusia de la Ucraina, după prima agresiune a acesteia, din 2014.

