Ucraina și-a modernizat rachetele de croazieră Neptun, cu care a scufundat crucișătorul Moskva, dar asta poate nici nu mai contează

Data publicării:
Rachetă Neptun
Rachetă Neptune. Foto Profimedia
Ce îmbunătățiri are noua rachetă

Ucraina a prezentat ceea ce pare a fi o versiune modernizată cu rază lungă de acțiune a rachetei de croazieră Neptune, capabilă să lovească ținte aflate la o distanță de până la 1.000 de kilometri, scrie Defense Express.

Inițial, Neptune era o rachetă antinavă lansată de la sol, produsă în Ucraina, cu o rază maximă de 300 de kilometri, care a fost folosită în aprilie 2022 pentru a scufunda nava amiral a Rusiei din Marea Neagră, Moskva.

O imagine a rachetei modernizate a apărut într-un videoclip publicat pe 24 august de portalul de stat dedicat armamentului Zbroya pe Instagram.

Potrivit Defense Express, racheta prezentată este probabil o versiune modernizată a rachetei anti-navă Neptune originale — denumită informal „Long Neptune”. Lungimea sa estimată ar putea depăși șase metri, susține publicația.

În martie, președintele Zelenski a anunțat că racheta a trecut cu succes testele și a fost utilizată în luptă.

Ce îmbunătățiri are noua rachetă

Potrivit lui Fabian Hoffmann, doctorand la Universitatea din Oslo, specializat în tehnologia rachetelor, principala îmbunătățire a ultimei versiuni este, cel mai probabil, sistemul de ghidare.

Versiunea originală anti-navă se bazează pe ghidare radar, care este eficientă atunci când „ai o navă inamică mare pe care căutătorul tău o poate localiza”.

„Dar asta nu este foarte util într-un mediu terestru, care este aglomerat și unde nu ai acest tip de semnale radar foarte ușor de discriminat”, a declarat el pentru Kyiv Independent.

„Probabil că vrei să înlocuiești asta cu ceva de genul unui căutător cu infraroșu sau unui căutător electro-optic”, a adăugat el.

Ukrainska Pravda a precizat, citând surse nedivulgate, că racheta Long Neptune a fost folosită pentru a lovi o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia, pe 14 martie.

Dar un alt anunț recent ar putea face ca Long Neptune să devină ușor redundantă.

Ucraina intenționează să înceapă producția în serie a rachetei de croazieră cu rază lungă de acțiune Flamingo, dezvoltată pe plan intern, în această iarnă, care are o rază de acțiune de 3.000 de kilometri și transportă o ogivă de 1.150 de kilograme — mult mai mare decât ogiva de 150 de kilograme a rachetei Long Neptune.

„Dacă producătorul reușește să scoată pe piață un număr semnificativ de rachete și nu este doar o strategie de marketing... atunci, sincer, o rachetă de croazieră Neptune modernizată își va pierde semnificativ din importanță”, a declarat Hoffman.

