Ucraina și aliații săi se mobilizează înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin (Surse Axios)

Înalți oficiali ucraineni, americani și europeni se vor întâlni în Marea Britanie, înaintea summitului planificat pentru săptămâna viitoare între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, au declarat surse familiarizate cu aceste planuri pentru Axios, relatează sâmbătă Kyiv Independent.

Ucraina și aliații săi vor căuta o poziție comună în contextul întâlnirii planificate între Trump și Putin, scrie sursa citată.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu Putin la Moscova pe 6 august, în contextul intensificării eforturilor Casei Albe de a media un acord de pace.

Trump a anunțat anterior că Rusia are termen până pe 8 august să ajungă la un acord de încetare a focului în războiul împotriva Ucrainei. În ciuda refuzului Rusiei de a înceta ostilitățile, Trump nu a impus niciodată sancțiuni Moscovei.

Într-o conferință telefonică din 8 august, a fost propusă o întâlnire față în față între înalți oficiali din Ucraina, Europa și SUA, a raportat Axios.

Logistica întâlnirilor din Marea Britanie, inclusiv participanții, este încă în discuție. 

În cadrul unei conferințe telefonice din 6 august între președintele Volodimir Zelenski, Trump și liderii europeni, unii participanți au avut impresia că Putin era gata să renunțe la pretențiile Rusiei asupra regiunilor Zaporojie și Herson din sudul Ucrainei, au declarat două dintre surse.

Witkoff le-a spus participanților la discuție că Putin va pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei dacă Kievul va accepta să cedeze regiunile Donețk, Luhansk și Crimeea, au adăugat cele două surse.

Într-o convorbire telefonică a doua zi, Witkoff a spus că Putin era dispus să înghețe situația de-a lungul liniilor de front actuale, care includ teritoriile ocupate din regiunile Zaporojie și Herson, a raportat Axios.

Pentru ca Zelenski să cedeze teritoriul ucrainean, ar trebui organizat un referendum, a remarcat un oficial ucrainean sub protecția anonimatului.

Trump și Zelenski lucrează la un acord „pentru a semna ceva” care să nu încalce legile Ucrainei, a raportat Axios.

Președintele american a declarat că un potențial acord de pace va implica „un anumit schimb” de teritorii, pe măsură ce SUA își intensifică eforturile de a media un acord de pace.

„Ei bine, vorbim despre un teritoriu pentru care se luptă de trei ani și jumătate. Așadar, analizăm situația, dar de fapt încercăm să recuperăm o parte din teritoriu”, a declarat Trump, în cadrul unei conferințe de presă alături de liderii Armeniei și Azerbaidjanului. 

Trump și Putin se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Este prima întrevedere dintre cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

 

