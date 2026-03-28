Ucraina și Emiratele Arabe Unite colaborează în domeniul apărării, a anunțat Zelenski

volodimir zelenski la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Experți anti-drone trimiși în Golf Apărarea antidrone a Ucrainei, considerată cea mai bună din lume

Ucraina şi Emiratele Arabe Unite au convenit să coopereze în materie de apărare în contextul loviturilor cu drone iraniene în întreg Orientul Mijlociu, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Vizita surpriză a lui Zelenski în Emirate intervine a doua zi după anunţul unui acord în domeniul apărării între Ucraina şi Arabia Saudită, relatează AFP preluată de Agerpres.

Experți anti-drone trimiși în Golf

Kievul încearcă să profite de expertiza sa în materie de distrugere de drone ruseşti pentru a ajuta ţările din Golf şi a trimis experţi anti-drone în regiune, în special în Emiratele Arabe Unite şi în Arabia Saudită.

Zelenski a anunţat pe reţelele sociale că s-a întâlnit cu preşedintele EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, şi că cei doi lideri „au convenit să coopereze în domeniul securităţii şi apărării. Echipele noastre vor finaliza detaliile”.

„Pentru toate statele normale, este important să-şi asigure stabilitatea şi să protejeze vieţi în faţa ameninţărilor actuale. Ucraina dispune de o expertiză pertinentă în acest domeniu”, a adăugat el.

Apărarea antidrone a Ucrainei, considerată cea mai bună din lume

Ucraina îşi prezintă apărarea antidrone drept cea mai bună din lume.

Kievul a propus schimbarea cu interceptoarele sale de drone a rachetelor apărării antiaeriene, mult mai costisitoare, pe care ţările Golfului le utilizează pentru a doborî dronele iraniene. Kievul afirmă că are nevoie de mai multe rachete pentru a contracara loviturile aproape cotidiene cu rachete ale Rusiei.

„Protecţia trebuie să fie suficientă peste tot. De aceea suntem deschişi la o colaborare care, într-o perspectivă strategică, va întări cu siguranţă popoarele noastre şi protecţia vieţii în ţările noastre”, a adăugat sâmbătă Zelenski.

