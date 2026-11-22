Ucraina și Marea Britanie au semnat un acord pentru producerea în comun, pe teritoriul britanic, a unor drone de atac ucrainene cu rază medie și lungă de acțiune. Fabricarea acestora va fi finanțată de Londra, iar dronele vor fi livrate direct armatei ucrainene. Cele două țări au discutat și despre accelerarea livrărilor de rachete antiaeriene și modernizarea armamentului ucrainean cu rază lungă de acțiune, relatează Kyiv Post.

Acordurile au fost semnate la Kiev de ministrul ucrainean al Apărării, Yevhenii Khmara, și omologul său britanic, Wes Streeting. Acestea vizează fabricarea unor modele de drone care au fost deja utilizate în operațiuni militare și și-au demonstrat eficiența în condiții reale de luptă.

Potrivit lui Khmara, parteneriatul industrial reunește experiența Ucrainei în dezvoltarea tehnologiilor militare și utilizarea acestora pe front cu capacitățile de producție ale Marii Britanii, pentru a accelera fabricarea dronelor de atac destinate armatei ucrainene.

Discuții privind apărarea antiaeriană și modernizarea rachetelor ucrainene

În cadrul negocierilor bilaterale, cei doi miniștri au discutat și despre consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei înaintea sezonului de iarnă.

Unul dintre principalele subiecte a fost accelerarea livrărilor de rachete antiaeriene ușoare multifuncționale (Lightweight Multirole Missiles – LMM), provenite din stocurile militare existente ale Marii Britanii.

Oficialii au acordat o atenție deosebită și extinderii capacităților Ucrainei de a executa lovituri la distanță mare, precum și modernizării sistemelor de rachete cu rază lungă de acțiune produse pe plan intern.

Khmara a participat, alături de oficialii britanici, și la o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul căreia au fost discutate coordonarea viitorului ajutor militar și aprofundarea cooperării bilaterale în industria de apărare.

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Ucraina își extinde producția de drone în străinătate pentru a proteja fabricile de atacurile rusești

Acordul cu Londra reprezintă un nou pas în strategia Kievului de a transfera o parte din producția internă de drone către țări partenere, unde instalațiile industriale sunt protejate de bombardamentele rusești.

În același timp, Ucraina urmărește să își extindă capacitatea de a efectua atacuri la distanță mare împotriva infrastructurii militare, industriale și logistice de pe teritoriul Rusiei.

În ultimele săptămâni, dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune și rachetele de croazieră Neptune, dezvoltate inițial pentru apărarea de coastă, au lovit mai multe obiective strategice aflate în adâncimea teritoriului rus.

Printre țintele vizate s-au numărat aerodromul militar Akhtubinsk, din regiunea Astrahan, infrastructura petrolieră de la Kaleykino-1 și Samara, precum și instalații petrochimice din Tatarstan.

De asemenea, a fost vizat Podul Crimeei, despre care Zelenski a vorbit în timpul discuțiilor de sâmbătă cu Streeting. Președintele ucrainean a precizat că atacul asupra podului a reprezentat un răspuns la cele 109 atacuri rusești cu rachete și drone îndreptate împotriva podurilor ucrainene.

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Editor : Ș.A.