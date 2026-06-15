Ucraina și Moldova parcurg „primul kilometru” al maratonului procesului de aderare la UE

Eforturile Uniunii Europene de a apropia Ucraina și Moldova de aderarea la blocul comunitar au intrat în ceea ce un analist a numit „primul kilometru” al unui maraton politic mult mai lung. Ambasadorii UE au convenit să deschidă primul grup de negocieri cu Ucraina și Moldova, care vizează aspecte fundamentale precum statul de drept, standardele democratice, independența justiției și politica anticorupție, relatează TVPWorld.

Republica Moldova şi Ucraina au deschis luni oficial primul capitol de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, după ce Ungaria a ridicat blocajul menţinut din 2024. La Luxemburg, are loc conferinţa interguvernamentală prin care este lansat primul cluster de negocieri, cel care vizează legislaţia din domeniile: justiţie, lupta împotriva corupţiei, statul de drept, funcţionarea instituţiilor democratice, administraţia publică şi regulile economice.

„Marea Zi de Luni”

Decizia a fost aprobată la finalul săptămânii trecute de ambasadorii tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene şi este considerată cel mai important pas făcut de Chişinău şi Kiev pe drumul spre aderare, după obţinerea statutului de candidat în anul 2022.

Acum este oficializată decizia, iar comisarul european pentru extindere, Marta Kos, numeşte data de luni „Marea Zi de Luni”, pentru că atât Ucraina, cât şi Moldova, pe de-o parte, dar şi statele membre de cealaltă parte, aşteptau de prea multă vreme depăşirea blocajului. Practic, luni este începutul fazei în care aderarea devine un proces concret, cu obiective şi reforme clare, nu doar o perspectivă politică.

Munca de aliniere a legislaţiei celor două state cu cea a Uniunii Europene, un proces desfăşurat cu ajutorul Comisiei, se derulează de ceva vreme, dincolo de blocajul ungar de până acum. În faţa celor două state urmează un proces care va dura ani de zile, însă există aşteptări mari pentru o aderare în jurul anului 2030.

Din punct de vedere al reformelor, Moldova este ceva mai avansată decât Ucraina, însă meritul celei din urmă este faptul de a fi reuşit multe ajustări chiar în perioada dificilă a războiului. Tocmai din cauza acestui război, cele două au fost tratate la pachet până acum, în sensul că au fost invitate, au obţinut statutul de candidat şi deschid capitolele de negociere împreună, însă de acum situaţia se poate schimba.

Un semnal important, dar nu o scurtătură către aderare

Heather Grabbe, cercetătoare principală la Bruegel, un think tank economic cu sediul la Bruxelles, și Rikard Jozwiak, redactor pentru Europa la Radio Free Europe/Radio Liberty, au declarat în cadrul emisiunii Wider View de la TVP World că această mișcare reprezintă un semnal important, dar nu o scurtătură către aderare.

Atât Ucrainei, cât și Moldovei li s-a acordat statutul de țară candidată în iunie 2022, după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, iar negocierile oficiale de aderare au fost deschise în iunie 2024.

Grabbe a afirmat că Ucraina este „deja un membru al Europei mai mult decât egal din punct de vedere al securității”, subliniind că armata s-a călit în luptă și rolul pe care îl joacă în rezistența împotriva Rusiei. Dar ea a avertizat că aderarea deplină ar impune Kievului să pună în aplicare și să asigure respectarea a mii de legi ale UE.

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Problema dreptului de veto

Franța și Germania au lansat idei pentru o integrare politică mai profundă sau „asociată” înainte de aderarea deplină. Grabbe a spus că un astfel de model ar putea oferi Ucrainei un „loc la masă” fără drept de vot sau drept de veto, permițând în același timp participarea mai devreme la programele UE.

Jozwiak s-a arătat mai sceptic, avertizând că orice model provizoriu ar putea deveni „o sală de așteptare mai confortabilă” în loc să fie o cale către aderare.

Problema dreptului de veto planează asupra procesului. Grabbe a susținut că multe puncte din negocierile de aderare care sunt supuse unui posibil veto nu sunt fixate în tratatele UE și ar putea fi modificate.

Jozwiak a răspuns că este puțin probabil ca statele membre să renunțe la instrumentele care le permit să promoveze interesele bilaterale.

Întrebat dacă Ucraina va adera în cele din urmă la blocul comunitar, Grabbe a spus că extinderea UE a devenit „mult mai importantă din punct de vedere geopolitic” începând cu 2022. Jozwiak a rămas prudent: „Sala de așteptare va fi destul de plină de țări candidate nerăbdătoare pentru o perioadă destul de lungă de timp.”

Atât Maia Sandu, cât și Volodimir Zelenski, președinții celor două țări, au salutat, în mesaje postate pe social media, începerea procesului de negocieri.

„Astăzi, Republica Moldova a mai făcut un pas pe drumul său european: am deschis negocierile pe primul grup de capitole, „Valori fundamentale”.



Aceste capitole ale legislației europene sunt despre lucrurile care contează cel mai mult pentru oameni: o justiție corectă, instituții care lucrează în interesul cetățenilor, combaterea corupției, respectarea drepturilor fundamentale și un stat care oferă șanse egale pentru toți.



Am ajuns aici datorită muncii pe care am depus-o împreună și efortului oamenilor care cred în viitorul european al Republicii Moldova. Țara noastră avansează, iar drumul care a mai rămas cere în continuare perseverență. Dar astăzi avem un motiv în plus să fim încrezători: aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim”, a scris Maia Sandu.

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„Ceea ce se întâmplă astăzi – deschiderea primului capitol în cadrul negocierilor de aderare pentru Ucraina și Moldova – transmite un mesaj clar: progresul Europei nu poate fi oprit.

Am muncit din greu pentru a ajunge în acest moment. În ultimii ani, Ucraina și Moldova au făcut împreună pași importanți. Și este deosebit de simbolic faptul că vă vorbesc astăzi de la Chișinău – în drumul meu spre Franța, pentru summitul G7.

Relația noastră de vecinătate cu Moldova este puternică. Ne sprijinim reciproc și ne îndreptăm împreună spre UE – și vom ajunge acolo împreună”, a declarat, la rândul său, șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski.

What is happening today – the opening of the first cluster in the accession negotiations for Ukraine and Moldova – sends a clear message that Europe’s progress cannot be stopped.



We have worked hard to reach this moment. Over the past years, Ukraine and Moldova have taken… pic.twitter.com/nZFC4qUbQq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

Editor : M.C