Ucraina şi Portugalia vor produce drone maritime ucrainene. „Am dovedit că funcționează perfect împotriva navelor rusești”

Ucraina şi Portugalia au convenit asupra co-producţiei de drone maritime ucrainene, a anunţat sâmbătă un consilier al preşedintelui ucrainean, citat de Reuters.

Oleksandr Kamşin a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că vehiculele ucrainene de suprafaţă fără pilot (USV) şi-au dovedit eficienţa împotriva navelor şi submarinelor ruseşti.

Potrivit acestuia, aceste sisteme vor contribui acum şi la apărarea maritimă a Europei, prin cooperarea cu Portugalia.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acordul marchează un nou pas în extinderea parteneriatelor de apărare ale Ucrainei cu state membre NATO şi vine în contextul intensificării utilizării dronelor navale de către Kiev în conflictul cu Rusia.

Citește și Ucraina duce războiul până în Mediterană: petrolier din flota fantomă a Rusiei, atacat de Kiev într-o zonă strategică pentru Europa

Editor : A.C.