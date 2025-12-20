Live TV

Ucraina şi Portugalia vor produce drone maritime ucrainene. „Am dovedit că funcționează perfect împotriva navelor rusești”

Data actualizării: Data publicării:
nava ruseasca drona marina ucraineana
Foto: Profimedia Images

Ucraina şi Portugalia au convenit asupra co-producţiei de drone maritime ucrainene, a anunţat sâmbătă un consilier al preşedintelui ucrainean, citat de Reuters. 

Oleksandr Kamşin a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că vehiculele ucrainene de suprafaţă fără pilot (USV) şi-au dovedit eficienţa împotriva navelor şi submarinelor ruseşti. 

Potrivit acestuia, aceste sisteme vor contribui acum şi la apărarea maritimă a Europei, prin cooperarea cu Portugalia. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acordul marchează un nou pas în extinderea parteneriatelor de apărare ale Ucrainei cu state membre NATO şi vine în contextul intensificării utilizării dronelor navale de către Kiev în conflictul cu Rusia.

Citește și Ucraina duce războiul până în Mediterană: petrolier din flota fantomă a Rusiei, atacat de Kiev într-o zonă strategică pentru Europa 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
F-16 Turcia
2
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
3
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
4
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
cabinet medical
5
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și...
Camerele de supraveghere au filmat tot: un jucător de la Barcelona SC, împușcat mortal în plină zi
Digi Sport
Camerele de supraveghere au filmat tot: un jucător de la Barcelona SC, împușcat mortal în plină zi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sunny Overlook of the City , Lisbon, Portugal
Țara din UE cu cele mai supraevaluate locuințe: Comisia Europeană avertizează că prețurile cresc mult mai rapid decât veniturile
Exercise Northern Axe
Rusia își va apropia forțele armate de granița NATO odată cu armistițiul din Ucraina, avertizează premierul Finlandei
mae ministerul de externe inquam octav ganea
Furtună extremă în Madeira: Cod roșu până duminică. MAE avertizează românii să evite deplasările
viktor orban
Statele UE au căzut de acord privind modul de ocolire a opoziției Ungariei la folosirea activelor rusești pentru Ucraina
participarea_ministrului_afacerilor_externe_oana_toiu_la_deschiderea_forumului_rebuilding_ukraine_01
Ministrul de Externe: România dispune de avantaje intrinseci în ceea ce priveşte implicarea în reconstrucţia Ucrainei
Recomandările redacţiei
nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Nicușor Dan: Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale...
Vladimir Putin
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu, la o zi după învestire: STB, aproape de faliment. O...
bani
Specialiștii în finanțe îi contrazic pe primari, care se plâng că va...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu: Bucureştiul are nevoie de un buget minim de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, ca să funcţioneze
Câți bani ar putea aduce la Primăria Capitalei taxa specială pentru turiști. Ciprian Ciucu: „Orice leuț contează”
Accident dramatic în India. Şapte elefanţi au murit după ce au fost loviți de un tren
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Tragedie fără margini înainte de UTA – Dinamo. S-a aruncat de la etajul 7 și a murit
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Cadoul primit de Leo Messi de la cea mai bogată familie din India. Valorează peste 1 milion de dolari
Adevărul
„Școala Altfel” fără excursii. Ideea unei diriginte care a transformat programul într-o experiență memorabilă
Playtech
Viorica Dăncilă, apariţie uluitoare! Rochia neaşteptată a atras atenţia imediat. Ce s-a văzut când fostul...
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Gazzetta dello Sport a făcut anunțul: Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după ce a ratat Supercupa...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Situație critică în agricultură: „80% dintre fermieri nu-și mai pot plăti datoriile. Să-i execut sau să fiu...
Newsweek
O schimbare a legii pensiilor încaieră 2 instituții ale statului. 15 ani devin contributivi. Cine beneficiază?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...