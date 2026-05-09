Live TV

Ucraina și Rusia se acuză reciproc de încălcarea armistițiului anunțat de Donald Trump. Care ar fi situația pe front

Data publicării:
Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov

Ucraina şi Rusia s-au acuzat reciproc, sâmbătă, de încălcarea încetării focului pentru trei zile, negociată de SUA şi anunţată de preşedintele american Donald Trump, relatează AFP şi dpa, citate de Agerpres. 

„De la începutul zilei, numărul atacurilor efectuate de agresor a atins 51”, a indicat Statul-major al armatei ucrainene.

„În pofida declaraţiei de încetare a focului, grupuri înarmate ucrainene au lansat atacuri cu drone şi artilerie contra poziţiilor trupelor noastre”, a declarat, la rândul său, Ministerul Apărării rus.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Trehubov, a afirmat la Kiev că forţele ucrainene şi cele ruse profită de actuala încetare a focului pentru a face rotaţia trupelor şi a aduce întăriri pe front.

„Ruşii iau astăzi pauză şi o folosesc pentru a aduce întăriri, a face rotaţia forţelor şi a-şi reface capacităţile ofensive”, a spus Trehubov. Acesta a adăugat că activităţi similare au loc şi de partea ucraineană.

El a calificat situaţia actuală de pe linia frontului drept relativ calmă pentru moment, deşi au loc lupte izolate, însă de o intensitate mai mică decât de obicei.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petru-avram captura recorder
1
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ioan Isaiu
2
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Russia Slovakia Victory Day
4
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
Image: 1016891253, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no
5
Reacția Marii Britanii la apelul Rusiei de evacuare a ambasadelor occidentale de la Kiev
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Digi Sport
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Aliații SUA din NATO se așteaptă ca Trump să retragă și mai multe trupe americane din Europa. Câteva scenarii
Vladimir Putin și Robert Fico
Ce i-a promis Vladimir Putin lui Robert Fico la întâlnirea de la Kremlin
Otakar Foltýn
Analist ceh: Rusia seamănă cu „Al Treilea Reich” și trebuie învinsă
drona in aer
Alertă în Polonia: o dronă s-a prăbuşit lângă frontiera cu exclava rusă Kaliningrad
Donald Trump
Parteneri ai SUA din NATO încep să-şi acopere riscurile în moduri care pot afecta pe termen lung relaţiile cu Washingtonul
Recomandările redacţiei
Netanyahu Trump
„S-au sabotat reciproc destul de rău”: Tensiuni din ce în ce mai mari...
sorana cirstea miami 2023 profimedia
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă în fața Arynei Sabalenka...
Wolf-Jürgen Stahl
General german: Rusia își extinde forțele militare în apropierea NATO...
vladimir putin
Vladimir Putin acceptă o întâlnire cu Zelenski, dar pune o condiție
Ultimele știri
O terapie revoluționară ar putea elimina chimioterapia pentru unii pacienți cu cancer de sânge. Cum funcționează (studiu)
Ce alimente consumate la cină sunt asociate cu un somn mai bun, potrivit cercetătorilor
Legătura dintre cafea și reducerea stresului. Surpriza este varianta decofeinizată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel! M-a surprins gestul lui”...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
În ce țară s-a mutat fiica lui Marius Lăcătuș. De ce a plecat Dominique din România
Adevărul
Crin Antonescu, despre mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Vorbește, pentru prima oară în istorie, de...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Prieten apropiat al actorului Ioan Isaiu, declarații sfâșietoare după moartea actorului: „Suntem șocați. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în...
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
Diane Kruger și Norman Reedus, romantici pe covorul roșu în NYC. O poveste de iubire care a început acum un...
Adevarul
Captivi pe mare: Cum s-a transformat o croazieră de vis într-o tragedie
Newsweek
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Jake Reiner, declarații sfâșietoare după moartea părinților săi: „Am pierdut mai mult de jumătate din familie...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă