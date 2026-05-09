Ucraina și Rusia se acuză reciproc de încălcarea armistițiului anunțat de Donald Trump. Care ar fi situația pe front

Ucraina şi Rusia s-au acuzat reciproc, sâmbătă, de încălcarea încetării focului pentru trei zile, negociată de SUA şi anunţată de preşedintele american Donald Trump, relatează AFP şi dpa, citate de Agerpres.

„De la începutul zilei, numărul atacurilor efectuate de agresor a atins 51”, a indicat Statul-major al armatei ucrainene.

„În pofida declaraţiei de încetare a focului, grupuri înarmate ucrainene au lansat atacuri cu drone şi artilerie contra poziţiilor trupelor noastre”, a declarat, la rândul său, Ministerul Apărării rus.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Trehubov, a afirmat la Kiev că forţele ucrainene şi cele ruse profită de actuala încetare a focului pentru a face rotaţia trupelor şi a aduce întăriri pe front.

„Ruşii iau astăzi pauză şi o folosesc pentru a aduce întăriri, a face rotaţia forţelor şi a-şi reface capacităţile ofensive”, a spus Trehubov. Acesta a adăugat că activităţi similare au loc şi de partea ucraineană.

El a calificat situaţia actuală de pe linia frontului drept relativ calmă pentru moment, deşi au loc lupte izolate, însă de o intensitate mai mică decât de obicei.

