Ucraina spune că a distrus jumătate din sistemele cheie de apărare aeriană Panțir ale Rusiei. La cât se ridică pagubele, doar în 2025

Sistem rusesc Panțir
Sistem rusesc Panțir S1.

Unitatea Alpha a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a distrus jumătate din stocul Rusiei de sisteme de apărare aeriană Pantsir, a anunțat SBU pe 14 februarie.

„Panțsir este unul dintre sistemele moderne și cheie de apărare aeriană ale Rusiei. Costul unui singur sistem variază între 15 și 20 de milioane de dolari. Aceste sisteme de rachete antiaeriene sunt cele mai eficiente în combaterea dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune”, se citește în anunț, scrie Kyiv Independent.

„Distrugerea sistemică” a sistemului de apărare aeriană are „obiectivul strategic” de a face Rusia vulnerabilă la atacuri cu rază lungă de acțiune, în timp ce Moscova continuă să ducă războiul, a declarat SBU.

Un arsenal redus permite forțelor armate să lovească în mod eficient „bazele militare, depozitele, aerodromurile și alte facilități ocupate” ale Rusiei.

Ucraina lovește în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și din propriile teritorii ocupate, în efortul de a diminua puterea de luptă a Moscovei.
SBU a afirmat pe 19 ianuarie că loviturile sale de lungă distanță din anul 2025 au „distrus sau dezactivat” sisteme de apărare aeriană rusești în valoare totală de aproximativ 4 miliarde de dolari.

 

