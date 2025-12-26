Ucraina spune că e posibil ca Rusia să îi atace obiectivele energetice cu ajutorul sateliților chinezi. Zelenski: „Există corelații”

Rusia ar putea primi ajutor din datele obținute prin sateliții chinezi, pentru a efectua atacuri asupra unor ținte energetice din Ucraina, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, citat de Bloomberg.

„Au existat corelații între imaginile satelitare chineze ale teritoriului ucrainean și atacurile rusești asupra instalațiilor de infrastructură energetică corespunzătoare”, a declarat Zelenski, miercuri, într-o postare pe rețelele sociale, după întâlnirea cu șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Oleh Ivașcenko. „Înregistrăm legături sporite între Rusia și entități din China care ar putea furniza date de informații spațiale.”

Zelenski a declarat că Ucraina intenționează să ridice problema cu aliații, spunând că acest lucru subminează diplomația menită să pună capăt războiului de aproape patru ani al Rusiei. Nu este clar dacă Zelenski crede că guvernul Chinei este conștient de implicarea companiilor din țară care furnizează date spațiale.

Rusia a dus o campanie neîncetată de atacuri cu drone și rachete în ultimele luni împotriva rețelei energetice a Ucrainei, obligând milioane de oameni să facă față întreruperilor de curent în contextul temperaturilor geroase de iarnă.

Prim-viceministrul ucrainean de Externe, Sergii Kisliți, a purtat săptămâna trecută la Beijing consultări politice cu ministrul adjunct de Externe al Chinei, Liu Bin, care au inclus discuții despre război.

SUA, sub conducerea președintelui de atunci, Joe Biden, a impus în 2023 sancțiuni unei companii chineze acuzate că a furnizat imagini din satelit asupra unor locații din Ucraina unei companii tehnologice rusești.

Rusia a lovit miercuri o centrală termică din Harkov, Ucraina, provocând o „scădere semnificativă” a furnizării cu energie electrică, afectând sistemele de încălzire și transport ale orașului, a declarat primarul Ihor Terehov pe Telegram. O persoană a fost ucisă și mai multe rănite în atac, a spus el.

Infrastructura petrolieră și gazieră operată de compania energetică ucraineană Naftogaz a fost atacată pentru a doua zi consecutiv, a declarat directorul executiv al grupului de stat, Serghii Korețkii, într-o postare pe Facebook, adăugând că aproape 100 de drone de tip shahed au fost folosite în ultimele zile împotriva instalațiilor sale.

