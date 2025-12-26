Live TV

Ucraina spune că e posibil ca Rusia să îi atace obiectivele energetice cu ajutorul sateliților chinezi. Zelenski: „Există corelații”

Data publicării:
odesa, ukraina
Sursa foto: X

Rusia ar putea primi ajutor din datele obținute prin sateliții chinezi, pentru a efectua atacuri asupra unor ținte energetice din Ucraina, potrivit președintelui Volodimir Zelenski, citat de Bloomberg.

„Au existat corelații între imaginile satelitare chineze ale teritoriului ucrainean și atacurile rusești asupra instalațiilor de infrastructură energetică corespunzătoare”, a declarat Zelenski, miercuri, într-o postare pe rețelele sociale, după întâlnirea cu șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Oleh Ivașcenko. „Înregistrăm legături sporite între Rusia și entități din China care ar putea furniza date de informații spațiale.”

Zelenski a declarat că Ucraina intenționează să ridice problema cu aliații, spunând că acest lucru subminează diplomația menită să pună capăt războiului de aproape patru ani al Rusiei. Nu este clar dacă Zelenski crede că guvernul Chinei este conștient de implicarea companiilor din țară care furnizează date spațiale.

Rusia a dus o campanie neîncetată de atacuri cu drone și rachete în ultimele luni împotriva rețelei energetice a Ucrainei, obligând milioane de oameni să facă față întreruperilor de curent în contextul temperaturilor geroase de iarnă. 

Prim-viceministrul ucrainean de Externe, Sergii Kisliți, a purtat săptămâna trecută la Beijing consultări politice cu ministrul adjunct de Externe al Chinei, Liu Bin, care au inclus discuții despre război. 

SUA, sub conducerea președintelui de atunci, Joe Biden, a impus în 2023 sancțiuni unei companii chineze acuzate că a furnizat imagini din satelit asupra unor locații din Ucraina unei companii tehnologice rusești.

Rusia a lovit miercuri o centrală termică din Harkov, Ucraina, provocând o „scădere semnificativă” a furnizării cu energie electrică, afectând sistemele de încălzire și transport ale orașului, a declarat primarul Ihor Terehov pe Telegram. O persoană a fost ucisă și mai multe rănite în atac, a spus el.

Infrastructura petrolieră și gazieră operată de compania energetică ucraineană Naftogaz a fost atacată pentru a doua zi consecutiv, a declarat directorul executiv al grupului de stat, Serghii Korețkii, într-o postare pe Facebook, adăugând că aproape 100 de drone de tip shahed au fost folosite în ultimele zile împotriva instalațiilor sale.

Citește și:

ANALIZĂ „Democrația moare în întuneric”. Sistemul energetic al Ucrainei este în pragul colapsului, avertizează experții (WP)

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
profimedia-0775154874
2
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
masina pentru examinare auto
3
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
5
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Digi Sport
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
De ce Rusia ar putea respinge noul plan de pace al SUA și al Ucrainei: „Este o adevărată batjocură”
European Political Community summit in Copenhagen
Volodimir Zelenski, discuție telefonică cu Steve Witkoff și Jared Kushner: „Există idei bune care pot contribui la o pace durabilă”
Russian Foreign Ministry'S Spokeswoman Zakharova Gives Briefing On Foreign Policy
„Fake news”: Reacția Mariei Zaharova, după ce Bloomberg a relatat că Rusia respinge planul de pace susținut de SUA și Ucraina
kim jong un da noroc cu vladimir putin
Vladimir Putin salută „intrarea eroică” a soldaților nord-coreeni în lupta pentru Kursk, într-un mesaj de Anul Nou pentru Kim Jong-un
Volodimir Zelenski
„Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun. Mesajul transmis de liderul de la Kiev
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Politicienii au intrat în vacanță, dar nu pentru mult timp. Reformele...
Conference “Resilience and European Future of Sumy Region” in Kyiv
Pagubele provocate de Rusia pe Dunăre, documentate într-un registru...
steaguri piese de sah china sua taiwan
Cresc tensiunile în Pacific. China acuză SUA că „accelerează...
Saab A26 Submarin
Marea Baltică, câmp de luptă între NATO și Rusia. Polonia, Suedia și...
Ultimele știri
Soborul Maicii Domnului: Sărbătoare cu cruce roșie în a doua zi de Crăciun. Semnificația zilei de 26 decembrie
Cercetător: Prima întâlnire cu extratereștrii va fi „zgomotoasă”, dar nu va semăna deloc cu filmele SF
Vreme rece, brazi de Crăciun și praf: de ce alergiile tale pot să se agraveze în perioada Crăciunului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru...
Adevărul
De ce referendumul din justiție ar putea eșua. Anonimatul magistraților, un semnal privind climatul din sistem
Playtech
Locul de pe Pământ unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istorie. Zăpada a acoperit clădirile...
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
A murit la 27 de ani într-o cameră de hotel. Ce a spus un angajat, a doua zi după tragedie
Pro FM
Câți bani a câștigat Jon Bon Jovi la începutul carierei în muzică. Puțini știu că a debutat pe un album de...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Economistul Andrei Caramitru crede că economia va merge bine în 2026: „Ne vor scoate din belea”
Newsweek
Ce sumă infimă iei la pensie dacă ai muncit pe 3.500 lei net timp de 30 ani? Ce a pățit un pensionar
Digi FM
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...