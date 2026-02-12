Live TV

atac in ucraina
Foto: Profimedia Images
Atacuri rusești masive 

Aproximativ 2.600 de clădiri rezidenţiale suplimentare din Kiev au rămas fără încălzire din cauza loviturilor nocturne efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina, a anunţat joi primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko. În Odesa, aproape 300.000 de persoane au rămas fără electricitate şi apă, după un atac rusesc masiv.

„Ca urmare a atacurilor masive din cursul nopţii, încă aproximativ 2.600 de imobile sunt private de încălzire”, a declarat Kliciko. El a amintit că cel puţin 1.000 de blocuri rămăseseră deja fără încălzire după atacurile ruse din ultimele săptămâni asupra infrastructurii energetice ucrainene.

În oraşul Odesa, din sudul Ucrainei, circa 300.000 de oameni au rămas fără curent electric şi alimentare cu apă după un atac rus, a anunţat joi, pe Telegram, vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba.

Acesta a adăugat că aproape 200 de clădiri din oraş nu mai au încălzire, în timp ce în oraşul Dnipro 10.000 de consumatori au rămas fără încălzire în locuinţe.

Compania de energie electrică DTEK a precizat că Rusia a atacat o termocentrală ucraineană în cursul nopţii de miercuri spre joi, cauzând avarii semnificative.

„Este al 11-lea atac masiv asupra termocentralelor companiei noastre începând din octombrie 2025”, a scris DTEK pe Telegram, fără a oferi alte detalii. 

Atacuri rusești masive 

În noaptea de 12 februarie, Rusia a atacat Ucraina cu 24 de rachete balistice „Iskander”-M/S-300 şi 219 drone de luptă, iar apărarea aeriană ucraineană a distrus 15 rachete balistice, o aeronavă şi 197 drone inamice, au anunţat forţele aeriene ucrainene. Forţele aeriene avertizează că atacul inamic continuă, în spaţiul aerian aflându-se mai multe UAV-uri inamice.

După atacul masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în unele regiuni ale ţării au fost introduse întreruperi de urgenţă ale alimentării cu energie electrică. Întreruperile de urgenţă au fost introduse, în special, în regiunile Harkov, Dnipropetrovsk şi Sumî. În alte regiuni, s-au intensificat programele de întreruperi orare ale energiei electrice.

Două persoane au murit şi alte şase au fost rănite în urma atacului masiv al Rusiei asupra oraşului Lozova, din regiunea Harkov, în noaptea de miercuri spre joi. În total, în ultima zi, atacurile ruse s-au soldat cu moartea a trei locuitori,iar alte 20 de persoane, printre care şi copii, au fost rănite, relatează Ukrainska Pravda.

„În noaptea de 12 februarie, forţele armate ale Federaţiei Ruse au lansat un atac combinat asupra oraşului Lozova, folosind, conform datelor preliminare, rachete balistice şi drone de luptă de tip Gheran-2. În urma atacului armat, un bărbat şi o femeie au murit. Alte şase persoane au fost rănite şi se află în stare de şoc acut”, a transmis procuratura.

