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Ucraina susține că a scos din funcțiune 7 dintre cele mai mari 10 centre logistice ale „Amazonului” Rusiei

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Heavy kamikaze drones at sunset sky. Drone attack
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Ucraina estimează pagube de peste un miliard de euro Zelenski: Compania ar depozita provizii militare

Ucraina susține că atacurile cu drone asupra gigantului rus de comerț electronic Wildberries, supranumit „Amazonul” Rusiei, au scos din funcțiune șapte dintre cele mai mari zece centre logistice ale companiei.

„Ucraina a scos din funcțiune 7 dintre cele mai mari 10 centre logistice ale Wildberries”, a transmis Ministerul Apărării din Ucraina pe Facebook.

Cel mai recent atac a avut loc sâmbătă seară, când mai multe drone au fost lansate asupra regiunii Moscova, informează duminică EFE preluată de Agerpres.

Pe lângă depozitul din Domodedovo, și centrul logistic al companiei din parcul industrial Koledino și-a încetat activitatea, potrivit Ministerului ucrainean al Apărării.

Kievul susține că acesta era cel mai mare depozit al Wildberries, cu o suprafață de 250.000 de metri pătrați.

Ucraina estimează pagube de peste un miliard de euro

Serviciul Ucrainean de Informații Externe a estimat, în această săptămână, la peste 100 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 1,05 miliarde de euro, pagubele economice provocate companiei de atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune.

Potrivit serviciului ucrainean, atacurile au provocat incendii și distrugerea a cel puțin 14 centre logistice ale companiei.

Într-un scenariu pesimist, pierderile financiare ale Wildberries ar putea ajunge la 200 de miliarde de ruble, aproximativ 2,1 miliarde de euro, susțin serviciile secrete ucrainene.

Zelenski: Compania ar depozita provizii militare

Potrivit Kievului, nevoile totale de finanțare ale Wildberries sunt estimate deja la 1,3 trilioane de ruble, aproximativ 13,66 miliarde de euro.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina atacă Wildberries de la mijlocul lunii iulie, susținând că firma rusă depozitează provizii militare și componente pentru drone.

Editor : Ana Petrescu

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