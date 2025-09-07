Live TV

Ucraina folosește drone terestre pe front. Vehicule militare controlate de la distanță ce pot transporta muniție și răniți

DRONE TERESTRE UCRAINA
Foto. BFBS Force News

Războiul din Ucraina intră într-o nouă etapă, odată cu introducerea dronelor și roboților în luptă. În unele zone de pe front, armata lui Volodimir Zelenski folosește exclusiv astfel de tehnologii, iar „asul din mânecă” ar putea fi dronele terestre, vehicule militare controlate de la distanță, capabile să ducă muniție, alimente sau chiar să recupereze răniți.

Citește și: „Este un război al dronelor acum”. Cum reușește tehnologia să schimbe tacticile și logistica pe frontul din Ucraina

În prezent, în Ucraina există cel puțin 40 de firme care produc aproximativ 200 de modele de drone terestre. Acestea sunt vehicule militare operate de la distanță, cu trei roluri principale. Primul este logistic: pot transporta pe front muniție, hrană sau combustibil. Al doilea este defensiv, pentru plasarea sau distrugerea minelor. În plus, unele modele pot fi dotate cu lansatoare de grenade sau mitraliere, fiind utilizate și pentru atac.

Specialiștii subliniază că acest proiect este vital pentru viitorul Ucrainei, în condițiile în care Rusia are avantajul numeric la capitolul trupe. Prin folosirea roboților, Kievul ar putea reduce pierderile de soldați.

Dronele terestre pot cântări aproximativ 1,6 tone și ating o viteză maximă de 20 de kilometri pe oră. Au o autonomie de 15 ore și pot transporta peste o tonă de încărcătură. Cel mai mare obstacol pentru aceste vehicule rămâne terenul accidentat, care le limitează manevrabilitatea.

