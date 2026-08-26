Ucraina testează primul „portavion de drone” din lume, construit special pentru acest scop. Cum a fost conceput Magura MV11

O companie ucraineană de drone maritime a prezentat primul „portavion de drone din lume”, creat special în acest scop, confirmând rapoartele din ultimele luni conform cărora armata Ucrainei a dezvoltat o modalitate de a lansa drone aeriene de atac de pe bărci cu motor de mari dimensiuni, comandate de la distanță, scrie Kyiv Post.

Drona marină Magura MV11, lungă de 7 metri, cu o capacitate de încărcare de 2.200 kg, a fost expusă și prezentată publicului luni, în timpul paradei de Ziua Independenței Ucrainei, într-o defilare pe fluviul Nipru, a raportat platforma de informații militare Oboronki.

Producătorul ucrainean de drone maritime UFORCE produce modele de bărci Magura din 2023. Dronele maritime care seamănă cu niște bărci cu motor au fost folosite în mare parte de comandourile navale ucrainene pentru atacuri kamikaze împotriva navelor rusești și a infrastructurii de pe coastă și, mai rar, ca platforme pentru misiuni speciale.

Modelul MV11, conform raportului Oboronki, este prima dronă marină a Ucrainei identificată public și concepută de la zero pentru a transporta și lansa alte sisteme fără echipaj de la bordul său, „permițând dronei să acționeze ca o bază navală mobilă”, adică un portavion / hangar de drone controlat de la distanță.

Sarcina utilă a ambarcațiunii ca platformă de transport sau navă-mamă este de 2.200 de kilograme. Conform dezvoltatorilor, MV11 este capabilă să opereze autonom până la șapte zile.

Articolul menționează că drona a fost dezvoltată în comun de proiectanții UFORCE și un birou de cercetare și dezvoltare din Portugalia, cu finanțare din partea unor state aliate ale Ucrainei, ale căror nume nu au fost făcute publice.

Fotografiile și videoclipurile au arătat puntea ambarcațiunii ca o suprafață plană, împărțită în secțiuni de transport de-a lungul corpului navei, având uși care protejează aceste spații de apa mării. Imaginile difuzate de principalele platforme de știri din Ucraina au prezentat compartimentele în poziție închisă.

Date tehnice secrete

Un videoclip publicat de UFORCE în martie 2026 a demonstrat cum o dronă Magura lansează un vehicul aerian fără pilot (UAV) de interceptare, care a ieșit dintr-un container montat pe puntea navei fără pilot.

Platformele de informații militare ucrainene au sugerat că dronele transportate într-un compartiment de lansare ar trebui să fie fixate mecanic într-un cadru sau suport pentru a fi protejate de manevrele uneori bruște efectuate de piloții dronelor Magura pe mare.

Ținând cont de dimensiunile tipice ale unei drone FPV (First-Person View) ucrainene dotate cu suficientă muniție convențională pentru a distruge un vehicul blindat, spațiul disponibil pe puntea unei nave MV11 ar fi suficient pentru lansarea rapidă a 20-40 de aparate de zbor într-un singur val.

Capacitatea ar putea ajunge până la trei valuri dacă dronele FPV ar fi depozitate supraetajat, în straturi, potrivit Kyiv Post. Capacitatea reală de transport de aparate de zbor a modelului MV11 nu a fost făcută publică.

Conform UFORCE, pe lângă configurația de portavion, MV11 poate fi utilizată și pentru recunoaștere și supraveghere, ca platformă de suport pentru operațiuni amfibii și ca navă de aprovizionare cu combustibil și echipamente pentru alte drone maritime. Potrivit dezvoltatorilor, drona poate îndeplini aceste sarcini 24/7 și în orice condiții meteorologice.

Armata Rusiei s-a chinuit uneori să contracareze amenințarea crescândă a dronelor maritime ucrainene, mobilizând de la avioane de vânătoare avansate și elicoptere de atac pentru a bloca navele, până la mitraliere amplasate pe coastă pentru a intercepta atacurile ambarcațiunilor robotizate.

Palmares impresionant

În mai 2025, comandamentul pentru operațiuni speciale al Ucrainei a mobilizat pentru prima dată drone Magura înarmate cu rachete antiaeriene. Sursele oficiale ruse au susținut că tactica a fost ineficientă. Totuși, sursele ucrainene au raportat că cel puțin trei elicoptere au fost doborâte înainte ca aviația rusă să învețe să păstreze o distanță de siguranță față de dronele maritime ucrainene.

Prezentate pentru prima dată publicului în iulie 2023, dronele maritime ucrainene din seria Magura folosite în mod kamikaze au obținut succes după succes pe mare, devenind o armă critică în campania tot mai eficientă a Kievului de a dezactiva sau distruge navele de război ale Flotei Ruse din Marea Neagră.

Cel mai spectaculos atac a avut loc, probabil, pe 1 februarie 2024, când șase drone Magura au copleșit sistemele de apărare ale corvetei Ivanoveț (clasa Tarantul-II), scufundând-o în apropiere de coastele peninsulei Crimeea, controlată de Rusia. Conform raportărilor, 40 de marinari și-au pierdut viața.

Un alt atac nocturn, lansat pe 14 februarie 2024, a lovit de mai multe ori și a scufundat nava grea de desant Țarul Kunikov (de 4.000 de tone) în largul stațiunii Alupka din Crimeea.

Printre operațiunile recente de mare anvergură care au folosit bărci Magura ca platforme de lansare FPV se numără un atac de la începutul lunii august 2026. Drone FPV lansate de pe nave Magura din apropierea coastelor Crimeii au lovit două lansatoare de rachete de interceptare S-400 Triumf și un radar de apărare aeriană care proteja coasta sudică a peninsulei.

O declarație a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) a estimat pierderile de echipament rusesc la peste 50 de milioane de dolari.

Alte unități ucrainene de drone, ajutate probabil de neutralizarea sistemului S-400, promovat de Kremlin drept cel mai avansat sistem de apărare aeriană din lume, au lovit cel puțin 60 de ținte din Crimeea în săptămânile care au urmat raidului aerian al GUR, potrivit datelor Kyiv Post.

Dronele Magura vor fi produse și în SUA

În iulie 2026, compania americană de echipamente maritime militare RECONCRAFT și UFORCE au semnat un memorandum de înțelegere pentru producția sub licență a ambarcațiunilor ucrainene Magura în statele Oregon și Carolina de Sud.

Producătorul american va asigura capacitatea de fabricație, iar UFORCE va furniza software-ul, sistemele de ghidaj și tehnologia de comandă și control. Știrile au menționat volume de producție potențiale de sute de bărci anual.

Volumul actual al producției ucrainene de bărci Magura este secret militar. Conform surselor deschise, forțele speciale și marina Ucrainei au mobilizat aproape sigur cel puțin 100 de ambarcațiuni de la prima lor introducere din 2023, numărul acestora putând ajunge chiar și la 300.

SUA, Marea Britanie, Turcia și China au experimentat lansarea dronelor de pe portavioane convenționale operabile cu echipaj uman, însă niciuna dintre aceste țări nu a folosit încă operațional o astfel de capabilitate.

Iranul a transformat nava portcontainer Shahid Bahman Bagheri într-un portavion de drone dotat cu o rampă de lansare de tip „ski-jump” la începutul anilor 2020. Cu toate acestea, atacurile aeriene americane și israeliene din februarie-martie 2026 au scufundat nava în apele puțin adânci din apropierea strâmtorii Bandar Abbas/Khuran.

Editor : B.P.