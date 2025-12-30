Live TV

Ucraina transmite un nou mesaj după acuzațiile Rusiei privind un presupus atac asupra reşedinţei lui Putin. Reacția Kremlinului

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin’s secret Valdai palace retreat, some 230 miles northwest of the Kremlin
Rusia acuză Ucraina că ar fi atacat reședința lui Putin de la Novgorod, dar nu a prezentat dovezi. Foto: Profimedia
Din articol
Peskov: „Aceasta este o afirmaţie complet smintită” Diplomat: „Este un fel de ceaţă de război”

Moscova nu a furnizat nicio dovadă cu care să-şi susţină acuzaţiile privind un atac cu drone ucrainene care a vizat una dintre reşedinţele preşedintelui rus Vladimir Putin, a afirmat marţi ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga. De partea cealaltă, Kremlinul insistă că atacul a avut loc, tot fără a furniza dovezi, și respinge ca „smintite” orice negări a presupusei tentative de asasinare a președintelui rus.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a cerut altor ţări să se abţină să răspundă la ceea ce el a numit relatări ruse false despre un atac ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin, deoarece subminează procesul de pace.

„A trecut aproape o zi, iar Rusia încă nu a furnizat nicio dovadă plauzibilă pentru acuzaţiile sale privind presupusul «atac al Ucrainei asupra reşedinţei lui Putin». Şi nu o vor face. Pentru că nu există. Nu a avut loc niciun astfel de atac”, a insistat Andrii Sîbiga într-o postare pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

În urma presupusului incident, preşedintele rus Putin l-ar fi informat pe omologul său american Donald Trump că îşi va revizui poziţia şi angajamentul faţă de unele înţelegeri încheiate în etapa anterioară a negocierilor privind soluţionarea conflictului din Ucraina.

La rândul său, președintele american Donald Trump a declarat, despre acuzațiile Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, că această acțiune „nu este bună”, chiar dacă Kievul a respins acuzațiile.

Peskov: „Aceasta este o afirmaţie complet smintită”

Kremlinul a declarat marţi că presupusul atac cu drone ucrainene asupra reşedinţei prezidenţiale din regiunea Novgorod va înăspri poziţia Rusiei cu privire la un posibil acord de pace pentru a pune capăt luptelor din Ucraina, relatează Reuters.

„Această acţiune teroristă are ca scop blocarea procesului de negociere”, a acuzat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. „Consecinţa diplomatică va fi înăsprirea poziţiei de negociere a Federaţiei Ruse”, a anunţat el.

Armata rusă, a ameninţat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, ştie cum şi când să răspundă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins acuzaţiile Rusiei ca fiind „o altă rundă de minciuni” menite să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei şi să prelungească războiul.

Dmitri Peskov a ţinut să comenteze faptul că Ucraina neagă atacul cu drone şi a reproşat presei occidentale că susţine negarea Kievului.

„Vedem că Zelenski însuşi încearcă să nege acest lucru, iar multe mass-media occidentale, aliniindu-se regimului de la Kiev, încep să răspândească ideea că acest lucru nu s-a întâmplat”, a spus Peskov.

„Aceasta este o afirmaţie complet smintită”, a comentat el.

Peskov a refuzat să spună unde se afla Putin în momentul atacului, afirmând că, având în vedere evenimentele recente, astfel de detalii nu ar trebui să fie de domeniu public.

Când a fost întrebat dacă Rusia are dovezi fizice ale atacului cu drone, el a răspuns că apărarea aeriană a doborât dronele, dar că problema epavelor ţine de Ministerul Apărării.

Diplomat: „Este un fel de ceaţă de război”

Întrebat de Franceinfo despre acuzaţiile Moscovei, care afirmă că Ucraina a trimis 91 de drone – toate interceptate – asupra reşedinţei preşedintelui rus, fostul ambasador al Franţei în Rusia, Jean de Gliniasty, s-a arătat sceptic.

„Este destul de neclar, este un fel de ceaţă de război: Rusia acuză, Ucraina neagă, aşa se întâmplă adesea în acest conflict”, a spus el, opinând că un astfel de atac „joacă în favoarea Rusiei, în mod foarte clar”, în sensul că îi permite să justifice o înăsprire a poziţiei sale ca să „câştige timp”, relatează Le Figaro, potrivit News.ro.

Diplomatul a atras totuşi atenţia asupra reacţiei lui Donald Trump.

„Dacă Donald Trump spune că este nemulţumit, este îngrijorător, deoarece aceste 91 de drone sunt vizibile din satelit. Asta înseamnă că serviciile, franceze sau americane, au detectat cele 91 de drone”, a subliniat el.

Pe de altă parte, liderii europeni au intrat, marţi, într-o convorbire despre situaţia din Ucraina, a anunţat purtătorul de cuvânt al guvernului polonez.

„La ora 11 (12:00, ora României), premierul Donald Tusk va participa la o nouă discuţie a liderilor europeni pe tema Ucrainei”, a scris Adam Szlapka pe X, fără a oferi alte detalii.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
3
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Vladimir Putin
4
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
zelenski
5
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
Digi Sport
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Putin ridică paharul de șampanie
Ce lideri europeni s-au aflat pe lista lui Putin cu urări de Crăciun și Anul Nou
Război Ucraina
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
profimedia-0783574544
Centrala nucleară Zaporojie, miza care poate bloca pacea în Ucraina. De ce vrea Rusia să păstreze obiectivul strategic
Donald Trump
Prima reacție a lui Trump după presupusul atac ucrainean asupra reședinței lui Putin
vladimir putin-donald trump-august 2025
Mesajul lui Putin pentru Trump după presupusul „atac terorist ucrainean” asupra reședinței sale: „Reevaluăm colaborarea cu Zelenski”
Recomandările redacţiei
oameni merg prin viscol
Noi avertizări de la meteorologi: Cod galben de vânt și ninsoare...
Dick Schoof premierul olandei
Premierul Olandei și Ilie Bolojan vizitează Baza Aeriană de la Câmpia...
Zile libere în 2026. Foto Getty Images
Libere legale în 2026: Cinci zile nelucrătoare în ianuarie pentru...
medicina stetoscop carti examen rezidentiat
DNA: Profesori de la Facultatea de Medicină din Galați, trimiși în...
Ultimele știri
Suedia declară bufnița polară „dispărută regional” după 10 ani de „tăcere”
Aleksandr Lukaşenko a graţiat 22 de deţinuţi, majoritatea opozanţi bieloruși
Val de arestări în Turcia: 357 de suspecți asociați cu gruparea Stat Islamic, reținuți în 21 de provincii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Ninge 5 zile consecutiv, în România, de pe 1 ianuarie 2026! Meteorologii Weather.com au revizuit prognoza...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de cel mai bogat român. Dumitru Dragomir a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent Ioan Niculae...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo a provocat isterie într-un mall din Dubai: „Imaginați-vă asta la înmormântarea lui Jota”
Adevărul
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în...
Playtech
Se schimbă legea pentru românii care au casă şi teren. Actul obligatoriu din 2026, puţini ştiu de modificare
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
Pro FM
Anca Țurcașiu, detalii neștiute despre mama ei, care a murit de cancer: „A fost o femeie plinuță toată viața...
Film Now
Anthony Hopkins, mesaj emoționant în ziua în care a marcat 50 de ani de când nu a mai consumat alcool...
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din...
Newsweek
Doi pensionari obțin schimbarea formulei de recalculare a pensiei și bani în plus. În ce județe domiciliază?
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...