Ucraina transmite un nou mesaj după acuzațiile Rusiei privind un presupus atac asupra reşedinţei lui Putin. Reacția Kremlinului

Moscova nu a furnizat nicio dovadă cu care să-şi susţină acuzaţiile privind un atac cu drone ucrainene care a vizat una dintre reşedinţele preşedintelui rus Vladimir Putin, a afirmat marţi ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga. De partea cealaltă, Kremlinul insistă că atacul a avut loc, tot fără a furniza dovezi, și respinge ca „smintite” orice negări a presupusei tentative de asasinare a președintelui rus.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a cerut altor ţări să se abţină să răspundă la ceea ce el a numit relatări ruse false despre un atac ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin, deoarece subminează procesul de pace.

„A trecut aproape o zi, iar Rusia încă nu a furnizat nicio dovadă plauzibilă pentru acuzaţiile sale privind presupusul «atac al Ucrainei asupra reşedinţei lui Putin». Şi nu o vor face. Pentru că nu există. Nu a avut loc niciun astfel de atac”, a insistat Andrii Sîbiga într-o postare pe platforma X.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

În urma presupusului incident, preşedintele rus Putin l-ar fi informat pe omologul său american Donald Trump că îşi va revizui poziţia şi angajamentul faţă de unele înţelegeri încheiate în etapa anterioară a negocierilor privind soluţionarea conflictului din Ucraina.

La rândul său, președintele american Donald Trump a declarat, despre acuzațiile Rusiei că ucrainenii au atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, că această acțiune „nu este bună”, chiar dacă Kievul a respins acuzațiile.

Peskov: „Aceasta este o afirmaţie complet smintită”

Kremlinul a declarat marţi că presupusul atac cu drone ucrainene asupra reşedinţei prezidenţiale din regiunea Novgorod va înăspri poziţia Rusiei cu privire la un posibil acord de pace pentru a pune capăt luptelor din Ucraina, relatează Reuters.

„Această acţiune teroristă are ca scop blocarea procesului de negociere”, a acuzat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. „Consecinţa diplomatică va fi înăsprirea poziţiei de negociere a Federaţiei Ruse”, a anunţat el.

Armata rusă, a ameninţat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, ştie cum şi când să răspundă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins acuzaţiile Rusiei ca fiind „o altă rundă de minciuni” menite să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei şi să prelungească războiul.

Dmitri Peskov a ţinut să comenteze faptul că Ucraina neagă atacul cu drone şi a reproşat presei occidentale că susţine negarea Kievului.

„Vedem că Zelenski însuşi încearcă să nege acest lucru, iar multe mass-media occidentale, aliniindu-se regimului de la Kiev, încep să răspândească ideea că acest lucru nu s-a întâmplat”, a spus Peskov.

„Aceasta este o afirmaţie complet smintită”, a comentat el.

Peskov a refuzat să spună unde se afla Putin în momentul atacului, afirmând că, având în vedere evenimentele recente, astfel de detalii nu ar trebui să fie de domeniu public.

Când a fost întrebat dacă Rusia are dovezi fizice ale atacului cu drone, el a răspuns că apărarea aeriană a doborât dronele, dar că problema epavelor ţine de Ministerul Apărării.

Diplomat: „Este un fel de ceaţă de război”

Întrebat de Franceinfo despre acuzaţiile Moscovei, care afirmă că Ucraina a trimis 91 de drone – toate interceptate – asupra reşedinţei preşedintelui rus, fostul ambasador al Franţei în Rusia, Jean de Gliniasty, s-a arătat sceptic.

„Este destul de neclar, este un fel de ceaţă de război: Rusia acuză, Ucraina neagă, aşa se întâmplă adesea în acest conflict”, a spus el, opinând că un astfel de atac „joacă în favoarea Rusiei, în mod foarte clar”, în sensul că îi permite să justifice o înăsprire a poziţiei sale ca să „câştige timp”, relatează Le Figaro, potrivit News.ro.

Diplomatul a atras totuşi atenţia asupra reacţiei lui Donald Trump.

„Dacă Donald Trump spune că este nemulţumit, este îngrijorător, deoarece aceste 91 de drone sunt vizibile din satelit. Asta înseamnă că serviciile, franceze sau americane, au detectat cele 91 de drone”, a subliniat el.

Pe de altă parte, liderii europeni au intrat, marţi, într-o convorbire despre situaţia din Ucraina, a anunţat purtătorul de cuvânt al guvernului polonez.

„La ora 11 (12:00, ora României), premierul Donald Tusk va participa la o nouă discuţie a liderilor europeni pe tema Ucrainei”, a scris Adam Szlapka pe X, fără a oferi alte detalii.

