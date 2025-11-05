Live TV

Ucraina trebuie să importe gaze printr-o conductă care trece prin România. Circa 40% din producția internă ar putea fi afectată

Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia Images
Ucraina a reluat importurile de gaze naturale dintr-o conductă care traversează peninsula Balcanică până în Grecia, pentru a-și menține sistemele de încălzire și electrice în funcțiune pe durata iernii, după pagubele extinse provocate de intensificarea atacurilor rusești. Ruta leagă Ucraina de terminalele GNL din Grecia, via Moldova, România și Bulgaria, relatează arabnews.com.

Rusia a intensificat atacurile asupra sectorului gazier al Ucrainei în luna octombrie, privând Ucraina de cel puțin jumătate din propria producție de gaze naturale și forțând-o să importe 4 miliarde de metri cubi suplimentari de gaze naturale pentru a compensa scăderea.

Datele furnizate miercuri de operatorul ucrainean de tranzit al gazelor naturale arăta că Ucraina va primi miercuri 1,1 milioane de metri cubi (mcm) de gaze naturale pe ruta Transbalkan, după ce marți a importat 0,78 mcm. Ruta leagă Ucraina de terminalele GNL din Grecia, via Moldova, România și Bulgaria.

Compania ucraineană de consultanță în domeniul energiei ExPro a declarat luna trecută că DEPA Commercial din Grecia, D.Trading – o filială a celei mai mari companii private de energie din Ucraina, DTEK – și Axpo Trading din Elveția au rezervat capacitate pentru importul de gaze din Grecia în Ucraina, cu o cantitate zilnică de 0,6 milioane de metri cubi.

Ucraina importă, de asemenea, aproximativ 23 de milioane de metri cubi de gaze pe zi, inclusiv aproape 10 milioane de metri cubi din Ungaria, aproximativ 8 milioane de metri cubi din Polonia și aproximativ 5 milioane de metri cubi din Slovacia.

Ruta Transbalkan nu a fost utilizată în septembrie și octombrie, iar înainte de aceasta a funcționat doar în iulie și august.

Conducta nu a fost solicitată din cauza costului ridicat al tranzitului de gaze prin cele patru țări și prin Ucraina. Cu toate acestea, reducerile tarifare aplicate de operatorii moldoveni și români au contribuit la creșterea rezervărilor de capacități în noiembrie, a declarat ExPro.

În conductele de gaze trebuie menținută o presiune ridicată, iar importul prin ruta Transbalkan este unul dintre elementele care ajută sistemul ucrainean să rămână operațional atunci când producția internă nu mai poate pompa suficiente gaze în conducte.

Oleksandr Harchenko, directorul Centrului de Studii Energetice din Kiev, a declarat că atacurile rusești au avariat un număr semnificativ de compresoare de gaz, care costă între 2,5 și 5-6 milioane de dolari, complicând restaurarea sistemului energetic.

„Nu vom restaura 30% până la 40% (din capacitatea distrusă) în timpul sezonului de încălzire, deoarece stațiile de compresoare au fost distruse”, a declarat Harchenko într-o conferință de presă televizată.

Compresoarele pentru sistemul de gaze sunt scumpe în cele mai bune condiții și sunt indisponibile în prezent la nivel mondial din cauza cererii enorme, a spus el.

„Producția (de gaze) a fost afectată, iar restaurarea compresoarelor nu este o chestiune de luni. Restaurarea producției va dura 15-18 luni”, a adăugat Harchenko.

 

 

 

 

 

 

