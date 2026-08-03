Ucraina va depune eforturi pentru a pune capăt războiului înainte de venirea iernii, spune Zelenski: „Înțelegem cu cine avem de-a face”

Ucraina va încerca să exercite o presiune diplomatică, economică și militară suficientă asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului purtat de Rusia înainte de începerea iernii, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Post.

În cadrul unei reuniuni a ambasadorilor ucraineni la Kiev, liderul de la Kiev a indicat toamna anului 2026 ca perioadă optimă pentru a forța Rusia să accepte pacea, deși a precizat că acest termen nu poate fi garantat. El l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că se pregătește să prelungească războiul prin noi mobilizări și atacuri.

„Vom depune toate eforturile pentru ca acest lucru să se întâmple înainte de venirea iernii, în toamnă”, a declarat Zelenski, potrivit RBC-Ukraine. „Însă înțelegem foarte bine cu cine avem de-a face și că Putin speră să continue acest război”.

„El pregătește mobilizarea pe plan intern și noi atacuri. Vedem adevăratele intenții ale Rusiei, ne unim cu partenerii noștri și exercităm presiune asupra agresorului”, a adăugat el.

Liderul de la Kiev a declarat că Ucraina va depune eforturi pentru a-și intensifica diversele forme de presiune – eforturi diplomatice, atacuri, sancțiuni și măsuri impuse de guvernele partenere – până la un nivel la care Rusia să nu mai aibă nicio alternativă viabilă la pace. El a recunoscut, totuși, că este imposibil să se prevadă cu certitudine când această presiune combinată va da rezultate.

Campania include ceea ce Zelenski a numit „sancțiunile de lungă distanță” ale Ucrainei – termenul folosit de Kiev pentru a desemna atacurile asupra instalațiilor rusești care susțin efortul de război, alături de atacurile de distanță medie și sancțiunile economice convenționale impuse de guvernele aliate.

Toate aceste măsuri, a spus el, trebuie să atingă „un nivel de presiune atât de mare încât Rusia să nu mai aibă altă alternativă decât pacea”.

Zelenski a descris în repetate rânduri atacurile ucrainene asupra instalațiilor rusești de producție militară, logistică și energetică drept un mijloc de a crește costul războiului și de a obliga Kremlinul să negocieze.

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Editor : A.M.G.