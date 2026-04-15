Live TV

Ucraina va produce drone în Norvegia

Data publicării:
Drone ucrainene în depozit. Foto: X

Norvegia şi Ucraina îşi vor consolida cooperarea bilaterală în domeniul apărării, inclusiv prin producerea de drone ucrainene în ţara nordică, a anunţat marţi guvernul norvegian.

În baza acordului, Norvegia va sprijini producţia de drone în Ucraina, în timp ce Kievul va partaja date şi informaţii cu Norvegia, a afirmat Oslo într-un comunicat, precizând că dronele ucrainene vor fi produse, de asemenea, pe teritoriul norvegian.

„Putem învăţa din experienţele pe care Ucraina le acumulează în această luptă câştigată cu greu împotriva agresiunii ruse”, a declarat prim-ministrul Jonas Gahr Stoere într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Este crucial să învăţăm din aceste experienţe”, a mai spus el, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Norvegia, alături de celelalte ţări nordice şi baltice, a fost un susţinător ferm al Ucrainei.

Guvernul norvegian a stabilit un plan de finanţare pe termen lung pentru Kiev, cu sprijinul tuturor partidelor din parlament, în valoare de aproximativ 28 de miliarde de dolari, între 2023 şi 2030, ceea ce îl face unul dintre cei mai generoşi susţinători ai Kievului pe cap de locuitor.

Zelenski s-a aflat marţi la Berlin pentru a se întâlni cu cancelarul german Friedrich Merz. Cei doi au convenit asupra unor planuri de cooperare în domeniul apărării, inclusiv un acord privind producţia de drone, despre care Zelenski a spus că ar putea deveni unul dintre cele mai mari de acest gen din Europa.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

