Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, comentând recentele atacuri rusești asupra regiunilor Zaporojie, Dnipro, Herson, Harkiv, Donețk și Sumîi, a declarat că Ucraina va continua să răspundă la atacuri prin măsuri care să slăbească capacitatea Rusiei de a continua războiul, relatează Ukrainskaia Pravda.

Zelenski a afirmat în discursul său de seară că forțele ruse „vânează” ținte civile și mijloace de transport în Zaporojie, atacându-le cu drone FPV și alte vehicule aeriene fără pilot. De asemenea, el a descris atacul asupra unei întreprinderi din Dnipro ca fiind „brutal și absolut fără sens”.

„Rusia își continuă războiul cu caracter explicit terorist împotriva Ucrainei, împotriva ucrainienilor. Desigur, vom răspunde la toate aceste atacuri rusești într-un mod pe deplin just. Și facem acest lucru astfel încât, în primul rând, să sufere sistemul statului rus, precum și capacitatea Rusiei de a prelungi războiul”, a spus președintele.

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Zelenski a adăugat că penuria de benzină din Rusia este una dintre consecințele războiului și ale atacurilor ucrainene cu rază lungă: „Le readucem rușilor realitatea războiului și le îngreunăm cât mai mult posibil continuarea ocupației teritoriului nostru.”

Președintele a mulțumit trupelor ucrainene care mențin linia de apărare, în special în regiunea Donețk, unde are loc cel mai mare număr de atacuri rusești. El a menționat că, de la începutul războiului pe scară largă, Rusia a amânat deja de 15 ori termenul limită pentru cucerirea regiunii Donețk.

Zelenski a anunțat, de asemenea, o implicare internațională intensă în săptămânile următoare și și-a exprimat speranța că partenerii Ucrainei vor lua decizii pozitive. „Lunile iunie și iulie trebuie să aducă rezultate: în primul rând pentru Ucraina, dar și pentru angajamentul nostru comun de a asigura securitatea. Avem nevoie de pace.”

Editor : M.C