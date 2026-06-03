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Video Zelenski anunță că Ucraina va trimite experți antidrone în România și statele baltice

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri, la o conferinţă de presă comună la Kiev cu secretarul general al NATO Mark Rutte, că Ucraina va trimite grupuri de experţi în apărare aeriană antidrone în România şi în statele baltice pentru a le ajuta să îşi protejeze teritoriul în faţa incursiunilor dronelor folosite în războiul ruso-ucrainean.

„Se pregătesc şi au fost stabilite date pentru ca experţii noştri să meargă acolo şi să îşi împărtăşească experienţa, cum am făcut deja în Orientul Mijlociu”, a spus Zelenski, referindu-se la militarii pe care Ucraina i-a trimis în Arabia Saudită şi în alte ţări din Golf pentru a le ajuta să doboare dronele iraniene, relatează agenţia EFE preluată de Agerpres.

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O dronă rusească de tipul Geran-2, care intrase în spaţiul aerian ucrainean, s-a prăbuşit pe 29 mai pe un bloc din Galaţi, dar în ultimele săptămâni de asemenea drone lansate de Ucraina împotriva nordului Rusiei s-au prăbuşit în Finlanda şi în statele baltice. Guvernul de la Kiev a susţinut că Rusia ar fi redirecţionat intenţionat cu sistemele sale de război electronic unele dintre aceste drone ucrainene.

Editor : Ana Petrescu

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