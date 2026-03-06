Live TV

Ucraina va trimite „în curând” militari experți în drone în Orientul Mijlociu

Data publicării:
volodimir zelensky la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Ucraina va trimite „în curând” militari în Orientul Mijlociu pentru a ajuta Statele Unite și aliații lor din regiune să contracareze atacurile cu drone iraniene, a declarat un oficial de rang înalt ucrainean pentru Agenția France-Presse, scrie Le Monde.

„Sosirea militarilor ucraineni în Golful Persic este așteptată în curând”, a afirmat acesta, sub acoperirea anonimatului. Sunt în curs negocieri pentru a „stabili cum se va face acest lucru”, a adăugat el.

În schimb, Ucraina speră să obțină rachete pentru sistemele sale americane Patriot, singurele capabile să doboare rachetele balistice utilizate de Moscova împotriva Ucrainei, precum și sprijin diplomatic împotriva Rusiei, a detaliat el.

„Avem nevoie de rachete pentru Patriot, de finanțare pentru producția de arme pentru propria noastră apărare, precum și de sprijin diplomatic pentru a pune capăt războiului de aici.”

Volodimir Zelenski a afirmat joi că Statele Unite au solicitat sprijinul Ucrainei pentru a se proteja împotriva dronelor iraniene în plin război în Orientul Mijlociu.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
3
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA lucrează la planuri pentru securizarea...
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
4
Rachetă iraniană, neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia. Oficial din Ankara...
azer
5
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la...
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Digi Sport
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
carlson shapiro
„Ești un laș incredibil”: Scandal uriaș în tabăra MAGA. Tucker Carlson și Ben Shapiro se atacă public pe tema Iranului
buncarul khamenei bombardat
Momentul în care buncărul lui Khamenei a fost bombardat de 50 de avioane de vânătoare. Armata israeliană a publicat imaginile
Preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides
Cipru ar vrea să adere la NATO. „Dacă ar fi posibil, am depune o cerere chiar mâine”, spune președintele
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Reacția furioasă a Rusiei după decizia Finlandei privind armele nucleare
Sistem Patriot
Grecia va desfășura o baterie de rachete Patriot pentru a proteja Bulgaria
Recomandările redacţiei
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene...
Victor Ponta
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un...
mae
Zbor de repatriere organizat de MAE: Un avion cu 127 de români...
Group of energy storage systems or battery container units
Comisia Europeană a aprobat schema de 150 de milioane de euro pentru...
Ultimele știri
Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanța Guvernului pentru reforma administrației publice
Ministrul Economiei: Viitoarele coaliții de guvernare ar trebui să semneze că nu modifică taxele
Ce stranieri convoacă de principiu Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia de pe 26 martie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Fanatik.ro
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, virală după ce a fost cerută în căsătorie. Cum au reacționat Novak Djokovic și soția sa...
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Dacă ai asigurare storno, poți primi banii înapoi pe vacanță, în caz de război? Explicațiile unui specialist...
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Emma Watson, îndrăgostită total de antreprenorul mexican. Potrivit apropiaților, actrița ar fi „în al nouălea...
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Șapte ani de la moartea îndrăgitului Luke Perry. Totul despre ultimele zile ale lui Dylan din "Beverly Hills...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii