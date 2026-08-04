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Ucraina vrea să lanseze o aşa-numită Iniţiativă Carpatică, din care să facă parte şi România. Zelenski: „Avem nevoie de asta”

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Volodimir Zelenski și Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Profimedia Images
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Ucraina intenţionează să lanseze o aşa-numită Iniţiativă Carpatică în această toamnă, care va reuni opt ţări, între care şi România, care împărtăşesc interese economice şi de securitate comune, a anunţat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit RBC-UKraine.

„De ce a apărut această idee? Pentru că nu toate ţările sunt pregătite să ne sprijine cu arme, dar doresc să coopereze în domeniile ajutorului umanitar, securităţii şi economiei. De asemenea, ele iau în considerare reconstrucţia Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Faptul că ţările vecine iau în considerare reconstrucţia este un semn de încredere în Ucraina şi într-un viitor paşnic, a adăugat el.

Potrivit lui Zelenski, Iniţiativa Carpatică va uni ţări cu interese economice şi de securitate comune. În plus, aceasta acoperă logistica, iar cultura şi viitorul turismului ar putea deveni, de asemenea, parte a iniţiativei ulterior.

Iniţiativa include Austria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Ucraina.

„Această iniţiativă este ceva ce ne poate uni pe toţi. Avem nevoie de asta”, a declarat şeful statului ucrainean, menţionând că lansarea oficială va fi în această toamnă.

Discuţiile privind datele specifice sunt deja în desfăşurare și vin în contextul în care Coaliția Voinței riscă să se destrame pe fondul schimbărilor politice cu care se confruntă Europa.

Odată cu plecarea lui Keir Starmer și înlocuirea iminentă a lui Emmanuel Macron, un vid de putere ar putea lăsa blocul comunitar fără direcție.

Principala preocupare a diplomaților se concentrează asupra plecării iminente a lui Macron - președintele francez urmează să-și încheie mandatul după alegerile de anul viitor, iar în prezent nu există un succesor evident care să-i continue politica.

Favorita caselor de pariuri este lidera de extremă dreapta Marine Le Pen, care a promis să retragă Franța din comanda militară a NATO, să ridice sancțiunile împotriva Rusiei și să forțeze Kievul să accepte pacea în condițiile impuse de Moscova. Rivalul ei de stânga, Jean-Luc Melenchon, a mers chiar mai departe, promițând o retragere completă din alianța occidentală.

Potrivit unei surse citate de The Telegraph, oficialii britanici evaluează deja ce ar însemna o victorie a oricăruia dintre ei pentru viitorul coaliției și pentru schimbul de informații secrete. Un oficial occidental a avertizat în mod explicit că, într-un astfel de scenariu, „NATO s-ar confrunta cu o problemă majoră”.

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Editor : C.L.B.

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