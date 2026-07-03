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Ucraineanca Anastasia Berezovska, căutată de Interpol în cazul exploziei din Monaco

Data publicării:
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Anastasia Berezovska a fost filmată de camerele de supraveghere Foto: captură video via Le Figaro
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Interpol a publicat joi o notă prin care anunţă că Anastasia Berezovska, o femeie ucraineană în vârstă de 39 de ani, care locuieşte în Germania, este căutată în legătură cu explozia de luni de la Monaco, care l-a vizat pe un oligarh ucrainean şi care s-a soldat cu trei răniţi, între care unul grav.

Potrivit alertei Interpol, femeia căutată are părul „şaten închis” şi un tatuaj pe braţul drept şi este vizată de ancheta deschisă de Parchetul din Monaco pentru „tentativă de asasinat şi plasarea, cu intenţie criminală, pe domeniul public, a unui dispozitiv exploziv”, printre altele.

Conform presei franceze, anchetatorii ar fi ajuns la ea graţie imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Potrivit unei surse apropiate dosarului, un martor ar fi întâlnit-o înainte de producerea faptelor şi ar fi permis forţelor de ordine să o identifice. În imagini, ea ar fi stat toată dimineaţa în jurul clădirii unde a avut loc explozia. Imaginile ar arăta, de asemenea, că ea se afla în Monaco de câteva zile.

Editor : B.E.

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