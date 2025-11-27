Live TV

Ucraineanul suspectat de coordonarea sabotajului la gazoductul Nord Stream a ajuns în Germania, după ce a fost extrădat din Italia

Data publicării:
gaze care ies la suprafata dupa explozia gazoductului nord stream
Foto: Twitter / Forsvaret
Suspectul neagă implicarea în atacuri

Un cetăţean ucrainean suspectat de coordonarea sabotajului conductei de gaz Nord Stream, în 2022, a sosit joi în Germania, după ce instanţa supremă italiană a aprobat extrădarea sa săptămâna trecută, au anunţat procurorii federali germani, relatează Reuters.

„Acuzatul a fost transferat astăzi din Italia. El urmează să compară mâine în faţa judecătorului de instrucţie la Curtea Federală de Justiţie din Karlsruhe”, au declarat procurorii.

Explozia care a distrus conducta din Marea Baltică în urmă cu trei ani a întrerupt în mare măsură tranzitul gazelor ruseşti către Europa, reducând aprovizionarea cu energie a continentului, deşi Rusia încetase deja în mare parte livrările.

Atât Rusia, cât şi ţările occidentale au declarat că incidentul a fost un act de sabotaj. Anchetatorii au petrecut ani de zile încercând să descopere cine se afla în spatele acestuia.

Suspectul neagă implicarea în atacuri

Bărbatul, identificat doar ca Serhii K., în conformitate cu legile germane privind confidenţialitatea, care interzic în general identificarea completă a suspecţilor, neagă orice implicare în atacuri. Avocatul său, Nicola Canestrini, a declarat că este încrezător că clientul său va fi achitat la procesul din Germania.

Procurorii germani îl acuză că a făcut parte dintr-un grup de persoane care au plasat dispozitive explozive pe conductele din apropierea insulei daneze Bornholm din Marea Baltică.

Suspectul a fost reţinut în baza unui mandat european de arestare în oraşul italian Rimini, în august, şi s-a opus încercărilor de a-l transfera în Germania. El este acuzat de complicitate la provocarea unei explozii, sabotaj anticonstituţional şi distrugerea unor structuri importante.

Luna trecută, un tribunal din Polonia a decis să nu predea un alt suspect ucrainean căutat de Germania în legătură cu exploziile şi a dispus eliberarea sa imediată din detenţie.

