Video Ucrainenii au atacat cu drone portul rusesc Taman de la Marea Neagră. Doi oameni au fost răniți, anunță guvernatorul regiunii

Portul rusesc Taman de la Marea Neagră a fost avariat de un atac ucrainean cu drone lansat în cursul nopţii, a anunţat duminică guvernatorul regiunii Krasnodar, din sudul Rusiei, relatează Reuters.

Două persoane au fost rănite după ce un rezervor de petrol, un depozit şi terminale au fost avariate în satul Volna, unde se află portul Taman, a declarat Veniamin Kondratiev într-o postare pe Telegram.

Kondratiev a declarat că peste 100 de persoane acţionau pentru stingerea mai multor incendii în port.

Atacuri separate asupra oraşului Soci şi a satului Iurovka, aproape de oraşul de coastă Anapa, au provocat, de asemenea, pagube, însă mai puţin semnificative, a adăugat el.

Ucraina a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti în ultimele zile, după expirarea unui moratoriu mediat de SUA asupra unor astfel de atacuri.

Rusia a vizat în mod repetat infrastructura şi utilităţi energetice din Ucraina, întrerupând alimentarea cu electricitate şi căldură pentru sute de mii de persoane în mijlocul iernii.

Surse oficiale ruseşti au declarat că aproximativ 4,16 milioane de tone metrice de produse petroliere au fost transportate prin portul Taman anul trecut.

