Un cetățean kenyan care lupta de partea Rusiei a fost capturat pe frontul de la Vovchansk de soldații ucraineni din Brigada 57 Infanterie Motorizată Separată.

Prizonierul insistă însă că a venit inițial în Rusia ca turist.

Pare trailerul unui film de comedie, dar aceasta este povestea spusă de un kenyan pe nume Evans, care s-a predat soldaților din Brigada 57 pe frontul de la Vovchansk.”

Cetățeanul kenyan a susținut că a călătorit în Rusia ca turist. După două săptămâni de „vizitare a obiectivelor turistice”, rusul care îl găzduia l-ar fi întrebat dacă îi place Rusia și dacă vrea să rămână.

Potrivit lui Evans, gazda i-a dat să semneze niște documente în limba rusă. După ce le-a semnat, i s-a luat actul de identitate și a fost dus cu mașina la o tabără militară rusă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a spus că a primit doar o săptămână de instruire și i s-a dat doar o pușcă de asalt.

Evans a fost în mare parte în compania rușilor, deși a susținut că erau și străini „ca el”.

Bărbatul a adăugat că a decis să fugă din armata rusă, ascunzându-se în pădure timp de două zile înainte de a întâlni soldați ucraineni.

El a spus că nu s-a întors la forțele rusești deoarece se temea că îl vor ucide, așa că s-a predat.

Prizonierul s-a prezentat ca fiind un atlet din Kenya căruia îi place să alerge. A cerut să nu fie trimis înapoi în Rusia, spunând că se teme de represalii, și a menționat că are o fiică de 16 ani.

Brigada a subliniat că interviul a fost înregistrat cu consimțământul prizonierului.

Editor : Sebastian Eduard