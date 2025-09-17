Live TV

Video Ucrainenii au capturat un atlet kenyan care lupta de partea rușilor. „Am venit ca turist, apoi m-au pus să semnez niște documente”

Data publicării:
kenyan
Foto captură video

Un cetățean kenyan care lupta de partea Rusiei a fost capturat pe frontul de la Vovchansk de soldații ucraineni din Brigada 57 Infanterie Motorizată Separată.

Prizonierul insistă însă că a venit inițial în Rusia ca turist.

Pare trailerul unui film de comedie, dar aceasta este povestea spusă de un kenyan pe nume Evans, care s-a predat soldaților din Brigada 57 pe frontul de la Vovchansk.”

Cetățeanul kenyan a susținut că a călătorit în Rusia ca turist. După două săptămâni de „vizitare a obiectivelor turistice”, rusul care îl găzduia l-ar fi întrebat dacă îi place Rusia și dacă vrea să rămână.

Potrivit lui Evans, gazda i-a dat să semneze niște documente în limba rusă. După ce le-a semnat, i s-a luat actul de identitate și a fost dus cu mașina la o tabără militară rusă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a spus că a primit doar o săptămână de instruire și i s-a dat doar o pușcă de asalt.

Evans a fost în mare parte în compania rușilor, deși a susținut că erau și străini „ca el”.

Bărbatul a adăugat că a decis să fugă din armata rusă, ascunzându-se în pădure timp de două zile înainte de a întâlni soldați ucraineni.

El a spus că nu s-a întors la forțele rusești deoarece se temea că îl vor ucide, așa că s-a predat.

Prizonierul s-a prezentat ca fiind un atlet din Kenya căruia îi place să alerge. A cerut să nu fie trimis înapoi în Rusia, spunând că se teme de represalii, și a menționat că are o fiică de 16 ani.

Brigada a subliniat că interviul a fost înregistrat cu consimțământul prizonierului.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Jan Marsalek in Moscow
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un...
retea energie electrica
Maia Sandu: SUA finanțează cu 130 de milioane dolari o linie...
Regele Charles și Donald Trump
Cum l-ar putea convinge regele Charles pe Donald Trump să sprijine...
lucian duta fost sef cnas
Lucian Duță scapă de închisoare. Fostul șef CNAS, condamnat pentru o...
Ultimele știri
Guvernul a atras investiții de peste 2,15 miliarde de lei la ultima ediție FIDELIS. Care au fost cele mai accesate emisiuni
Aderarea la UE este o formă de garanție de securitate, i-a spus președinta Parlamentului European lui Zelenski, la Kiev
Rogobete: În discuţia iniţială cu premierul am spus că în sănătate nu putem tăia bugete, însă reorientăm şi reaşezăm lucrurile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președintele Zelenski
Infanteria ucraineană a pus pe fugă pușcașii marini ruși într-un contraatac de succes
friedrich merz la o sedinta
Cancelarul german îl numește pe Putin criminal și îl acuză de sabotaje: „Spionează, sabotează, ucide, încearcă să ne destabilizeze”
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov: Europa nu are ce căuta la masa negocierilor privind Ucraina
Fostul campion la șah Garry Kasparov
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează atacurile rusești în Ucraina: Își arată frica de dictator
Volodimir Zelenski și Keir Starmer. Foto- Profimedia Images
„Tratatul de 100 de ani” dintre Marea Britanie și Ucraina a fost ratificat de parlamentul de la Kiev. Suma uriașă prevăzută în document
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți”
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare internațional
Adevărul
Motivele care l-ar fi împins la crimă pe ucigașul lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor
Playtech
Donald Trump a fost fermecat de Kate Middleton. Un expert în citirea pe buze a dezvăluit ce i-a spus...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească”...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe...
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...