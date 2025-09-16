Ucrainenii au lovit rafinăria de la Saratov, în timp ce Rusia este pe punctul de a reduce producția de petrol din cauza atacurilor

Forţele ucrainene au lovit rafinăria de petrol rusă Saratov în noaptea de luni spre marţi, provocând explozii şi un incendiu la instalaţie, a afirmat marţi pe Telegram statul major al forţelor armate ucrainene, în timp ce surse Reuters au declarat că Rusia este pe punctul de a reduce producţia de petrol din cauza atacurilor cu drone.

„În noaptea de 16 septembrie 2025, unităţi ale Forţelor pentru Operaţii Speciale ale Forţelor Armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale Forţelor de Apărare, au lovit rafinăria de petrol din Saratov (regiunea Saratov din Federaţia Rusă). Au fost înregistrate explozii şi un incendiu în zona instalaţiei. Rezultatele pagubelor sunt în curs de clarificare”, a declarat armata ucraineană, potrivit News.ro.

Atacul intervine în contextul în care Kievul îşi intensifică campania împotriva infrastructurilor petroliere şi de gaze ruseşti, o sursă esenţială de venituri pentru Moscova în războiul împotriva Ucrainei.

Rafinăria din Saratov, situată în sud-vestul Rusiei, la aproape 600 de kilometri est de linia frontului din Ucraina, produce peste 20 de tipuri de produse petroliere, printre care benzină, motorină, păcură, bitum.

Potrivit statului major ucrainean, această instalaţie, al cărei volum de prelucrare se ridica la 4,8 milioane de tone în 2023, contribuie la aprovizionarea armatei ruse. La începutul lunii august, rafinăria fusese deja vizată de un alt atac al Kievului.

Surse Reuters: Rusia ar putea reduce producția de petrol

Potrivit Reuters, monopolul rus al conductelor de petrol Transneft a avertizat producătorii că ar putea fi nevoiţi să reducă producţia în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra porturilor şi rafinăriilor critice de export, au declarat marţi trei surse din industrie.

Kievul a intensificat atacurile asupra activelor energetice ruseşti începând din luna august, în încercarea de a împiedica eforturile de război ale Moscovei în Ucraina şi de a reduce veniturile Kremlinului, întrucât încercările de a asigura încetarea conflictului prin negocieri de pace au stagnat.

Veniturile din petrol şi gaze au reprezentat între o treime şi jumătate din veniturile totale ale bugetului federal al Rusiei în ultimul deceniu, făcând din acest sector cea mai importantă sursă de finanţare pentru guvern.

Dronele ucrainene au lovit cel puţin 10 rafinării - reducând capacitatea de rafinare a Rusiei cu aproape o cincime la un moment dat - şi au avariat principalele porturi din Marea Baltică, Ust-Luga şi Primorsk, au declarat oficiali militari ucraineni şi surse din industria rusă.

Autorităţile ruse nu au comentat public amploarea pagubelor sau impactul acestora asupra producţiei şi exporturilor.

Cu toate acestea, Transneft, care gestionează peste 80% din totalul petrolului extras în Rusia, a restricţionat în ultimele zile capacitatea companiilor petroliere de a stoca petrol în sistemul său de conducte, au declarat pentru Reuters două surse din industrie apropiate companiilor petroliere ruse.

Transneft a avertizat, de asemenea, producătorii că ar putea fi nevoită să accepte mai puţin petrol dacă infrastructura sa suferă daune suplimentare, au declarat cele două surse.

Atacurile ar putea forţa Rusia, care furnizează 9% din producţia mondială de petrol, să-şi reducă în cele din urmă producţia, au declarat cele două surse şi o a treia sursă familiarizată cu operaţiunile de pompare a petrolului.

Atacuri cu drone, „cele mai rapide sancțiuni”?

Occidentul a impus sancţiuni succesive asupra Rusiei pentru invadarea Ucrainei, concentrându-se în special pe sectorul petrolier şi de gaze. Moscova a reuşit însă să redirecţioneze majoritatea exporturilor de petrol către Asia, unde India şi China sunt principalii cumpărători.

Săptămâna trecută, drone ucrainene au lovit pentru prima dată de la începutul războiului în 2022 cel mai mare port petrolier al Rusiei, Primorsk, forţând temporar închiderea operaţiunilor de acolo.

Primorsk are capacitatea de a exporta peste 1 milion de barili de petrol pe zi, adică mai mult de 10% din producţia totală de petrol a Rusiei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au provocat pagube semnificative şi a calificat atacurile asupra infrastructurii petroliere ruseşti drept „sancţiunile care funcţionează cel mai rapid”.

Capacitate deficitară de stocare a petrolului

Spre deosebire de Arabia Saudită, principalul producător OPEC, Rusia nu are o capacitate semnificativă de stocare a petrolului.

Primorsk şi-a reluat parţial operaţiunile sâmbătă, deşi nu este clar cât timp va dura finalizarea reparaţiilor, au declarat cele două surse.

Rusia pierduse deja o parte din capacitatea de export de petrol în urma unui alt atac cu drone care a vizat terminalul petrolier Ust-Luga de la Marea Baltică în august, potrivit surselor din industrie.

Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii săi, inclusiv Rusia (OPEC+ ), au crescut producţia începând din aprilie, după ani de reduceri menite să susţină piaţa petrolului.

Conform ultimului acord OPEC+, cota de producţie a Rusiei va creşte la 9,449 milioane de barili pe zi în această lună, de la 9,344 milioane de barili pe zi în august.

„Capacitatea Rusiei de a creşte producţia de petrol este acum ameninţată din cauza capacităţii limitate de stocare”, a declarat banca americană J.P. Morgan într-o analiză.

Întreruperile activităţii rafinăriilor, între timp, vor afecta şi producţia din cauza congestiei stocării ţiţeiului, a scris Goldman Sachs.

Ambele bănci au declarat că producţia va scădea doar modest, deoarece cumpărătorii asiatici încă mai au apetit pentru ţiţeiul rusesc.

