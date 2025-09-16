Live TV

Ucrainenii au lovit rafinăria de la Saratov, în timp ce Rusia este pe punctul de a reduce producția de petrol din cauza atacurilor

Data publicării:
Atac rafinarie
Rafinăria a mai fost atacată și în luna august Foto Exilenova+ / Telegram
Din articol
Surse Reuters: Rusia ar putea reduce producția de petrol Atacuri cu drone, „cele mai rapide sancțiuni”? Capacitate deficitară de stocare a petrolului

Forţele ucrainene au lovit rafinăria de petrol rusă Saratov în noaptea de luni spre marţi, provocând explozii şi un incendiu la instalaţie, a afirmat marţi pe Telegram statul major al forţelor armate ucrainene, în timp ce surse Reuters au declarat că Rusia este pe punctul de a reduce producţia de petrol din cauza atacurilor cu drone.

„În noaptea de 16 septembrie 2025, unităţi ale Forţelor pentru Operaţii Speciale ale Forţelor Armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale Forţelor de Apărare, au lovit rafinăria de petrol din Saratov (regiunea Saratov din Federaţia Rusă). Au fost înregistrate explozii şi un incendiu în zona instalaţiei. Rezultatele pagubelor sunt în curs de clarificare”, a declarat armata ucraineană, potrivit News.ro.

Atacul intervine în contextul în care Kievul îşi intensifică campania împotriva infrastructurilor petroliere şi de gaze ruseşti, o sursă esenţială de venituri pentru Moscova în războiul împotriva Ucrainei.

Rafinăria din Saratov, situată în sud-vestul Rusiei, la aproape 600 de kilometri est de linia frontului din Ucraina, produce peste 20 de tipuri de produse petroliere, printre care benzină, motorină, păcură, bitum.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit statului major ucrainean, această instalaţie, al cărei volum de prelucrare se ridica la 4,8 milioane de tone în 2023, contribuie la aprovizionarea armatei ruse. La începutul lunii august, rafinăria fusese deja vizată de un alt atac al Kievului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Surse Reuters: Rusia ar putea reduce producția de petrol

Potrivit Reuters, monopolul rus al conductelor de petrol Transneft a avertizat producătorii că ar putea fi nevoiţi să reducă producţia în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra porturilor şi rafinăriilor critice de export, au declarat marţi trei surse din industrie.

Kievul a intensificat atacurile asupra activelor energetice ruseşti începând din luna august, în încercarea de a împiedica eforturile de război ale Moscovei în Ucraina şi de a reduce veniturile Kremlinului, întrucât încercările de a asigura încetarea conflictului prin negocieri de pace au stagnat.

Veniturile din petrol şi gaze au reprezentat între o treime şi jumătate din veniturile totale ale bugetului federal al Rusiei în ultimul deceniu, făcând din acest sector cea mai importantă sursă de finanţare pentru guvern.

Dronele ucrainene au lovit cel puţin 10 rafinării - reducând capacitatea de rafinare a Rusiei cu aproape o cincime la un moment dat - şi au avariat principalele porturi din Marea Baltică, Ust-Luga şi Primorsk, au declarat oficiali militari ucraineni şi surse din industria rusă.

Autorităţile ruse nu au comentat public amploarea pagubelor sau impactul acestora asupra producţiei şi exporturilor.

Cu toate acestea, Transneft, care gestionează peste 80% din totalul petrolului extras în Rusia, a restricţionat în ultimele zile capacitatea companiilor petroliere de a stoca petrol în sistemul său de conducte, au declarat pentru Reuters două surse din industrie apropiate companiilor petroliere ruse.

Transneft a avertizat, de asemenea, producătorii că ar putea fi nevoită să accepte mai puţin petrol dacă infrastructura sa suferă daune suplimentare, au declarat cele două surse.

Atacurile ar putea forţa Rusia, care furnizează 9% din producţia mondială de petrol, să-şi reducă în cele din urmă producţia, au declarat cele două surse şi o a treia sursă familiarizată cu operaţiunile de pompare a petrolului.

Atacuri cu drone, „cele mai rapide sancțiuni”?

Occidentul a impus sancţiuni succesive asupra Rusiei pentru invadarea Ucrainei, concentrându-se în special pe sectorul petrolier şi de gaze. Moscova a reuşit însă să redirecţioneze majoritatea exporturilor de petrol către Asia, unde India şi China sunt principalii cumpărători.

Săptămâna trecută, drone ucrainene au lovit pentru prima dată de la începutul războiului în 2022 cel mai mare port petrolier al Rusiei, Primorsk, forţând temporar închiderea operaţiunilor de acolo.

Primorsk are capacitatea de a exporta peste 1 milion de barili de petrol pe zi, adică mai mult de 10% din producţia totală de petrol a Rusiei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au provocat pagube semnificative şi a calificat atacurile asupra infrastructurii petroliere ruseşti drept „sancţiunile care funcţionează cel mai rapid”.

Capacitate deficitară de stocare a petrolului

Spre deosebire de Arabia Saudită, principalul producător OPEC, Rusia nu are o capacitate semnificativă de stocare a petrolului.

Primorsk şi-a reluat parţial operaţiunile sâmbătă, deşi nu este clar cât timp va dura finalizarea reparaţiilor, au declarat cele două surse.

Rusia pierduse deja o parte din capacitatea de export de petrol în urma unui alt atac cu drone care a vizat terminalul petrolier Ust-Luga de la Marea Baltică în august, potrivit surselor din industrie.

Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii săi, inclusiv Rusia (OPEC+ ), au crescut producţia începând din aprilie, după ani de reduceri menite să susţină piaţa petrolului.

Conform ultimului acord OPEC+, cota de producţie a Rusiei va creşte la 9,449 milioane de barili pe zi în această lună, de la 9,344 milioane de barili pe zi în august.

„Capacitatea Rusiei de a creşte producţia de petrol este acum ameninţată din cauza capacităţii limitate de stocare”, a declarat banca americană J.P. Morgan într-o analiză.

Întreruperile activităţii rafinăriilor, între timp, vor afecta şi producţia din cauza congestiei stocării ţiţeiului, a scris Goldman Sachs.

Ambele bănci au declarat că producţia va scădea doar modest, deoarece cumpărătorii asiatici încă mai au apetit pentru ţiţeiul rusesc.

Citește și:

VIDEO Donald Trump somează țările UE și NATO: „Trebuie să înceteze imediat achizițiile de petrol rusesc”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
2
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
3
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
4
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladire_lovita_drone
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit...
nastase china
Ce a vorbit Adrian Năstase, „un vechi prieten al Chinei” cu presa de...
GEORGESCU_HORA_CAROL_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum a funcționat propaganda în sprijinul lui Călin Georgescu...
Ultimele știri
Exerciții periculoase: Rusia și Belarus au exersat lansarea de arme nucleare tactice
Donald Trump se îndreaptă spre Marea Britanie, într-o vizită de stat atent coregrafiată: „Îl flatezi, îl îmbunezi, îl distragi”
Sprijin pentru România după incursiunea dronei rusești: Franța condamnă Moscova și trimite avioane Rafale pe flancul estic al NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru muraru
România la testul curajului, NATO la testul solidarității: Eastern Sentry - garanție împotriva amenințărilor Kremlinului
explozie
Serviciile secrete ucrainene au lovit Brigada 155 marină a Rusiei în Extremul Orient, 8.000 km de Kiev. „Ne așteptăm la necrologuri”
donald trump in biroul oval
Uniunea Europeană amână noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Donald Trump nu le găsește suficient de dure (Bloomberg)
donald trump ini biroul oval
Donald Trump somează țările UE și NATO: „Trebuie să înceteze imediat achizițiile de petrol rusesc”
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Un șablon care nu se potrivește doar Varșoviei: Înainte de atacul dronelor, Polonia a fost saturată de campanii de dezinformare
Partenerii noștri
Pe Roz
Nick Cannon, declarații rare despre cum a ajuns să fie tatăl a 12 copii: „A fost modalitatea mea de a...
Cancan
De ce a fugit Toto Dumitrescu de la locul faptei! Ce au descoperit polițiștii
Fanatik.ro
Horațiu Potra, în vizită la FSB? Unde se află hotelul din Moscova la care mercenarul și-a luat cameră...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât costă un metru cub de lemne în această toamnă. Românii cumpără din timp pentru sezonul rece
Digi FM
Toto Dumitrescu a fost reținut de polițiști. Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident rutier, iar apoi...
Digi Sport
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce este regula 80/20 când vine vorba de alimentație
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”