Ucrainenii au pierdut un avion de vânătoare F-16 în timpul unei misiuni de luptă. „Pilotul a fost nevoit să se catapulteze”

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat miercuri că au pierdut contactul cu un avion de vânătoare F-16 în timpul unei misiuni de luptă, după ce aeronava a suferit o „situație de urgență” în zbor. Pilotul a reușit să se ejecteze și „se află în deplină siguranță”.

„Pe 29 iulie 2026, s-a pierdut contactul cu un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei. Pe una dintre liniile frontului, pilotul îndeplinea o misiune de luptă pentru interceptarea țintelor aeriene inamice. Conform datelor preliminare, la bordul aeronavei s-a produs o situație de urgență, iar pilotul a fost nevoit să se catapulteze.

Pilotul se află în prezent în siguranță. A fost evacuat cu succes și transportat la o unitate medicală pentru examinare și teste de diagnostic”, au transmis miercuri Forțele Aeriene ale Ucrainei.

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„Experții și forțele de ordine lucrează la locul prăbușirii avionului, iar până în prezent nu au fost semnalate victime sau pagube în rândul civililor”, au mai precizat Forțele Aeriene.

Cauza incidentului rămâne în curs de investigare, în timp ce specialiștii încearcă să determine ce a dus la pierderea aeronavei, potivit Kyiv Independent.

Avioanele F-16 sunt utilizate atât în operațiuni ofensive, cât și defensive. Aceste aeronave au fost folosite pentru interceptarea rachetelor și dronelor rusești în timpul atacurilor aeriene împotriva Ucrainei. De asemenea, ele pot fi mobilizate pentru a lansa rachete asupra pozițiilor rusești de-a lungul liniei frontului.

Editor : B.P.