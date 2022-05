Ucrainenii râd de ruși și își tatuează pe corp o pâine tradițională: "E ca o parolă națională pentru a-i prinde pe spioni"

Artiștii tatuatori din Kiev sunt tot mai solicitați de ucrainenii care vor să își tatueze pe corp simboluri ale luptei împotriva rușilor, cele mai căutate acum fiind cocktail-urile Molotov, rachete antitanc, dar și o pâine a cărei denumire rușii nu o pot pronunța. Artiștii strâng banii și îi dau armatei ucrainene.

După ce rușii au plecat din zonele pe care nu au reușit să le ocupe, ucrainenii au început să se întoarcă acasă. A fost momentul în care artiștii care fac tatuaje au observat o cerere din ce în ce mai mare pentru arta prin care să se aducă un omagiu spiritului luptător al Ucrainei.

Reporterii The Guardian au stat de vorbă cu Marika, artist care are ea însăși tatuat pe braț un cocktail Molotov. "Am vrut să surprind acest moment", a spus ea.

Tânăra a rămas în Kiev în perioada bombardamentelor și a fost marcată de experiența terifiantă trăită: "Nu m-am gândit niciodată că voi trăi prin așa ceva. Bunica mea era copil când a trecut prin război, dar poveștile ei păreau atât de îndepărtate. Să te ascunzi în subsol ca să te aperi de bombe nu credeam că mie mi se va întâmpla vreodată."

De câteva săptămâni, ea s-a alăturat unui grup de artiști tatuatori din Kiev care, într-un club de noapte, strâng fonduri pentru a susține armata ucraineană.

"La începutul războiului era imposibil să lucrezi, nu erau clienți. Apoi, oamenii au început să întrebe de tatuaje, așa că am organizat aceste evenimente. Mi-am adunat prietenii și în fiecare weekend participă tot mai mulți artiști", a spus Alexander, un artist în vârstă de 34 de ani, cu experiență de 11 ani.

Tinerii artiști au strâns deja peste 100.000 de grivne (2.700 de lire sterline) pentru armată și intenționează să continue atâta timp cât există cerere și au cele necesare pentru tatuaje.

În timp ce unii ucraineni vor să li se tatueze modele legate de război, alții vor să uite această realitate și cer tatuaje cu pisici sau flori.

"Am vrut să-mi fac un tatuaj patriotic, să-mi amintesc această perioadă și emoțiile asociate cu ea, dar nu am vrut nimic agresiv", a spus Fedor, un tânăr în vîrstă de 23 de ani, care are o companie de IT. Și-a tatuat pe braț cuvântul palyanytsia – o pâine tradițională, consumată des la ocazii speciale.

Pentru că rușii se chinuie să pronunțe acest cuvânt, ucrainenii glumesc că pâinea este o "parolă" națională neoficială pentru a prinde potențialii spioni ruși. "Oamenii vor întreba ce înseamnă asta și le voi explica. Vreau să evidențiez identitatea ucraineană",, a adăugat tânărul.

La rândul ei, Marika a spus că unii oameni au cerut simboluri ale orașelor lor. O fată care scăpase recent de Hersonul controlat de ruși și-a dorit o felie de pepene verde pentru care este faimos orașul ei natal.

Ucrainenii din Kiev au cerut tatuaje cu frunza de castan care este un simbol al orașului. Alții au vrut tatuaje cu arme, tancuri sau stema sau cocktail-uri Molotiv: "Simbolizează rezistența țării mele", a declarat o tânără.

Soțul Marikei, Oscar, care s-a mutat din Islanda când s-au căsătorit, a ales un tatuaj cu un AK47 cu o floarea-soarelui, floarea națională a Ucrainei. Gestul său este un omagiu pentru femeia în vârstă care a înfruntat un soldat rus căruia i-a oferit semințe pe care să și le pună în buzunar, ca să crească floarea-soarelui după ce o să fie ucis. "Am văzut un videoclip cu ea și mi s-a părut că este o bună reprezentare a spiritului ucrainenilor acum", a spus el.

Alte modele includ replica polițiștilor de frontieră ucraineni de pe Insula Șerpilor, care au înjurat nava rusă care i-a atacat, dar și imagini ale președintelui Volodimir Zelenski, ridicând două pistoale.

