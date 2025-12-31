Ucrainenii se pregătesc de trecerea dintre ani în ritmul întreruperilor de curent. „Anul acesta a fost ca o prăbuşire”

Cu câteva ore înainte de sosirea Anului Nou, Daria Luşciuk încearcă să-şi aprindă mica sobă pe gaz. În salonul său de înfrumuseţare din Vîşgorod, la nord de Kiev, termometrul de abia atinge 15 grade Celsius, iar ea va trebui să primească clienţi care se pregătesc pentru Revelion, relatează France Presse într-un reportaj de la faţa locului, transmite Agerpres.

Bombardamente masive ruseşti au aruncat în întuneric vineri acest orăşel de la periferia nordică a Kievului, "fără curent, fără încălzire şi fără apă", rezumă esteticiana de 30 de ani.

"Trecem cu toţii printr-un stres total, dar trebuie totuşi să lucrăm pentru că avem programări pentru seara de Revelion", a explicat Daria, care spune că ultimele atacuri au "distrus complet sistemul energetic în regiunea Kievului".

De la începutul invaziei sale în Ucraina în 2022, Rusia bombardează fără încetare infrastructurile energetice ucrainene cu drone şi rachete.

Dar în ultimele luni, pe măsura venirii iernii cu temperaturi scăzute, atacurile s-au intensificat.

"Anul acesta a fost ca o prăbuşire", spune Daria. "Am cunoscut întreruperi de curent şi înainte, dar ne adaptaserăm un pic, însă ce s-a petrecut în acest an a fost incredibil".

Pentru a continua să lucreze şi a putea să-şi lumineze studioul în pofida penelor de curent, ea investise în baterii de rezervă.

Dar întreruperile de curent constante din ultima săptămână au transformat viaţa de zi cu zi "într-un fel de infern".

Şi dacă electricitatea revine timid în oraş miercuri, pentru ultima zi a anului, întreruperile durează mai multe ore. "Dacă adaugăm alertele aeriene şi atacurile nocturne, suntem complet dezorientaţi", spune ea cu lacrimi în ochi.

În faţa salonului său, stratul de zăpadă se îngroaşă pe măsură ce ninsoarea continuă, iar temperaturile scad.

În interior, o clientă înfruntă frigul pentru a-şi epila sprâncenele înaintea Revelionului, la lumina unei lămpi cu baterie.

În timpul penelor de curent, clienţii luminează studioul cu propriul telefon pentru ca esteticienele să-şi poată continua munca.

"Mi se pare că nimic nu le poate împiedica pe ucrainencele noastre să vină să se facă frumoase, indiferent de ceea ce se întâmplă, câte ore au dormit sau nu", spune Daria. "Este ca şi cum ne-am susţine reciproc".

Pe stradă, serviciile de intervenţie instalează corturi unde oamenii vor putea să se încălzească. Imobilele din cartier păstrează stigmatele recentelor atacuri, iar multe ferestre sunt acoperite cu placaje după ce geamurile au fost distruse de exploziile muniţiilor ruseşti.

Deşi are norocul să aibă o privelişte superbă spre fluviul Nipru (Dnipro), Vîşgorod este totodată situat în apropierea centralei hidroelectrice de lângă Kiev, ţinta dronelor Moscovei.

Daria îşi aminteşte că una din ele a trecut pe deasupra salonului său. "Toată lumea s-a panicat, clientele închiseseră ochii", spune ea, descriind sunetul "ireal" care "îţi pătrunde în urechi şi în cap".

În mica sa cafenea hipster, Andrii Galmiz îşi revine cu greu din "infernul" întreruperilor de curent din ultimele zile care i-au afectat considerabil afacerea.

Datorită unor generatoare, el a putut să-şi continue munca şi să "aibă curent şi internet, dar nu şi încălzire".

Cafeneaua sa era un refugiu pentru locuitorii din cartier care veneau aici să-şi încarce acumulatoarele şi telefoanele.

"Oamenii veneau, se încălzeau, munceau", explică bărbatul de 40 de ani cu barbă albă. "Trebuie să ne ajutăm reciproc".

Cu două zile înainte, geamurile cafenelei sale au fost sparte de o nouă explozie, care a lovit garajul unuia din prietenii săi, calcinând maşinile din interior.

