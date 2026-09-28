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Ucrainenii se tem mai mult de corupție decât de bombele rușilor. Mulți dintre ei arată cu degetul către președintele Zelenski (Sondaj)

Data publicării:
Volodimir Zelenski
Foto: Profimedia
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Din articol
Scandaluri

Un sondaj de opinie realizat recent arată că ucrainenii par mai mult preocupați de problema corupției, decât de rachetele și dronele Rusiei. În acest context, preșdintele Zelenski este privit ca principalul vinovat și purtătorul responsabilității pentru scandalurile de corupție din sânul partidului său.

Când au fost întrebați ce îi preocupă cel mai mult, 50% dintre ucraineni au menționat corupția, acesta fiind răspunsul cel mai frecvent. Alți 40% au menționat atacurile masive cu rachete și drone ale Rusiei, 30% au menționat „incompetența guvernului”, iar 21% au indicat „situația de pe front”, scrie Kyiv Post.

În acest context, aproximativ 72% dintre ucraineni consideră că președintele Volodimir Zelenski este cel care poartă responsabilitatea politică personală pentru corupția din rândul asociaților săi, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat pe 28 septembrie.

Alți 25% au afirmat că Zelenski nu poartă o astfel de responsabilitate, în timp ce 3% s-au declarat indeciși, a arătat sondajul.

Sondajul a relevat, de asemenea, că 72% dintre ucraineni consideră că nivelul corupției a crescut de când Rusia a lansat invazia pe scară largă. Doar 6% au afirmat că acesta a scăzut, în timp ce restul au spus că a rămas neschimbat sau s-au declarat indeciși.

Scandaluri

În ultimul an, guvernul Ucrainei a fost zguduit de mai multe scandaluri majore de corupție dezvăluite de agențiile anticorupție, în care au fost implicați aliații lui Zelenski, înalți funcționari din cadrul Biroului Prezidențial și miniștri.

Cea mai recentă anchetă a vizat Parchetul General. Biroul Național Anticorupție (NABU) a efectuat percheziții la biroul fostului procuror general Ruslan Kravchenko și a pus sub acuzare un procuror de rang înalt descris ca fiind „confidentul” acestuia, în cadrul unei anchete privind o presupusă rețea de protecție a unor centre de apeluri frauduloase.

Potrivit KIIS, nemulțumirea față de guvern în legătură cu corupția și/sau incompetența a fost menționată puțin mai des decât războiul și factorii asociați acestuia.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.002 de adulți din toate regiunile Ucrainei, cu excepția zonelor aflate sub ocupație rusă, în perioada 12-21 septembrie.

În aprilie, sondajul arăta că 54% dintre ucraineni considerau că problema corupției reprezintă o amenințare mai mare pentru Ucraina decât războiul purtat de Rusia, menționat de 39% dintre respondenți.

La începutul acestui an, însă, 65% dintre respondenți au identificat războiul și provocările asociate acestuia drept cea mai mare provocare a Ucrainei, comparativ cu 29% care au menționat corupția, potrivit KIIS.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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