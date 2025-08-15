Live TV

Lunetistul a folosit o armă cu lunetă de calibru mare, de 14,5 mm. Captură gif: X/War Translated

Presa ucraineană a anunțat că un lunetist ucrainean a reușit să stabilească un nou record mondial, după ce a eliminat doi soldați ruși de la o distanță de 4 kilometri. Conform surselor ucrainene, lunetistul a folosit un sistem de tragere „indirectă” - fără a vedea direct ținta - în vreme ce tirul său a fost reglat cu ajutorul unei drone și al unei aplicații de Inteligență Artificială (AI) folosite la dirijarea focului.

Pe rețelele sociale a fost publicată o înregistrare de aproximativ 30 de secunde, în care un militar ucrainean este filmat în timp ce trage cel puțin 5 focuri de armă asupra unei clădiri. Militarul a folosit o armă de fabricație ucraineană „Aligator”, de mare calibru - 14,5 mm.

Conform unui jurnalist ucrainean, care a publicat înregistrarea pe canalul său de Telegram, militarul face parte dintr-o unitate specială de lunetiști. Momentul în care lunetistul reușește să nimerească o fereastră dintr-o clădire aflată la 4 kilometri distanță - în spatele căreia s-ar fi aflat doi militari ruși pe care a reușit să-i elimine - a avut loc pe 14 august, pe frontul din regiunea Pokrovsk-Mirnohad, din raionul Donețk.

Tot ucrainenii susțin că sunt inclusiv deținătorii recordului mondial precedent, prin care un lunetist al serviciilor secrete ucrainene (SBU) reușise să elimine un militar rus de la 3.800 de metri distanță, în toamna lui 2023.

